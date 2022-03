Rockwool Italia, a Roma un incontro sulla sicurezza antincendio degli edifici

Gli scatti d'Affari

Affaritaliani.it da sempre ha nel racconto dell'economia uno dei suoi punti di forza. Innovando il linguaggio giornalistico come fa ormai dal lontano 1996, anno della sua fondazione, affaritaliani.it ha deciso di raccontare questo settore attraverso le immagini. Scatti d'autore per scoprire i volti, le emozioni, le infrastrutture e i momenti salienti del mondo economico.

Rockwool Italia, Confabitare e Movimento Consumatori: insieme a Roma per la sicurezza antincendio degli edifici

Si è svolto oggi a Roma, nella sala Capranichetta dell’Hotel Nazionale, l’evento organizzato da Confabitare in collaborazione con Rockwool Italia, impresa leader nella produzione di soluzioni isolanti in lana di roccia, e il Movimento Consumatori. L’incontro si inserisce all’interno del dibattito “La sicurezza degli edifici: lo stato della normativa sulle facciate e le aree di miglioramento” e ha voluto fare il punto sull’attuale scenario normativo in materia di sicurezza antincendio per le facciate degli edifici, allo scopo di sensibilizzare sull’urgenza di introdurre una normativa ad hoc in fatto di sicurezza antincendio per edifici ad alto rischio.

A prendere parte al dibattito sono stati: Valerio Racca, Segretario nazionale di Confabitare, Paolo Migliavacca, Amministratore Delegato di Rockwool Italia, Ovidio Marzaioli, Vice Segretario Generale del Movimento Consumatori, l'Ing. Samuele Sassi, FSC Engineering, Carlo Sibilia, Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Interno, Martina Nardi, Presidente della X Commissione Attività Produttive, Commercio e Turismo, l'Onorevole Monica Ciaburro, Componente della Commissione Parlamentare per la Semplificazione, e l'Onorevole Diego Zardini, Componente della Commissione Attività Produttive Commercio Turismo e Commissione Parlamentare Questioni Regionali.