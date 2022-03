Sicurezza antincendio degli edifici. Qui il dibattito in diretta streaming

La sicurezza degli edifici: lo stato della normativa sulle facciate e le aree di miglioramento

Recenti episodi di cronaca hanno portato alla ribalta riflessioni circa l’efficacia dell’attuale quadro normativo in materia di sicurezza antincendio per le facciate degli edifici. Se ne discuterà questo pomeriggio in occasione dell’evento “La sicurezza degli edifici: lo stato della normativa sulle facciate e le aree di miglioramento” organizzato da Confabitare, l’Associazione Proprietari Immobiliari, in collaborazione con ROCKWOOL Italia e il Movimento Consumatori, presso l'Hotel Nazionale di Roma.

L’incontro, già nel titolo, si apre con una domanda: l’Italia è in ritardo sui fattori di sicurezza antincendio? Quali sono gli esempi più virtuosi in Europa da prendere ad esempio? Costruttori, progettisti, amministratori di condomini e cittadini devono essere informati sui rischi collegati all’uso di materiali combustibili nelle facciate degli edifici più alti o di quelli di uso pubblico come scuole e ospedali.

L’evento si pone come obiettivo quello di discutere e condividere l’urgente necessità di introdurre una normativa italiana sulla sicurezza antincendio per gli edifici di altezza elevata e ad alto rischio. Uno stimolo per una Regola Tecnica Verticale anche in relazione alle straordinarie opportunità date dal PNRR e Superbonus 110%.

Interverranno Valerio Racca, Segretario nazionale di Confabitare, Paolo Migliavacca, amministratore delegato Rockwool Italia, Ovidio Marzaioli, Vice Segretario Generale del Movimento Consumatori, l'Ing. Samuele Sassi, FSC Engineering, Carlo Sibilia, Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Interno, Martina Nardi, Presidente della X Commissione Attività Produttive, Commercio e Turismo, l'Onorevole Monica Ciaburro, Componente della Commissione Parlamentare per la Semplificazione, e l'Onorevole Diego Zardini, Componente della Commissione Attività Produttive Commercio Turismo e Commissione Parlamentare Questioni Regionali.

Segui qui su affaritaliani.it la diretta streaming a partire dalle ore 15:00.