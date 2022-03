Le imprese estere in Italia e i nuovi paradigmi della competitività”

Gli scatti d'Affari

Il rapporto dell’Osservatorio Imprese Estere di Confindustria e Luiss rappresenta il quadro completo delle multinazionali in Italia

Il rapporto, presentato alla Luiss denota come le multinazionali estere hanno incrementato il loro contributo all’economia italiana nel decennio 2009-2019 aiutando ad aumentare l’occupazione di 289.000 unità. Nel 2019, i dipendenti di multinazionali estere in Italia erano 1,5 milioni. Il valore aggiunto portato da queste imprese è pari al 30%, per un totale di 134 miliardi di euro, mentre il loro fatturato è stato di 624 miliardi di euro. La spesa di queste imprese per ricerca e sviluppo rappresenta più di un quarto del totale della ricerca privata in Italia (26%) e si aggira sui 4,3 miliardi di euro. Le aziende estere rappresentano appena lo 0,4% delle imprese presenti in Italia, occupando però 1 milione e mezzo di persone; generano quasi il 20% del fatturato generato dalle imprese e il 16,3% del valore aggiunto dando un contributo importantissimo alla ricerca e allo sviluppo, con una quota del 26% della ricerca privata. Dal rapporto risulta che i profili delle multinazionali estere presenti in Italia sono coerenti con il nuovo paradigma economico, che coniuga crescita, sviluppo sociale e attenzione all’ambiente.

Barbara Beltrame Giacomello, vicepresidente per l’Internazionalizzazione e presidente del gruppo tecnico Investitori Esteri di Confindustria ha spiegato: “Le multinazionali, spesso a capo di filiere, sono realtà fortemente integrate sia nella nostra struttura produttive, che nel contesto istituzionale e territoriale in cui operano e sono assolutamente organiche alla vocazione industriale nazionale»