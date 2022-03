Ucraina: niente Polunin a Milano sostituito da balletto Kiev

Sergei Polunin non danzerà a Milano quest'anno. Il ballerino ucraino, sostenitore di Vladimir Putin, ha spiegato di non poter ballare per alcuni mesi per la rottura del tendine d'achille. Lo spettacolo 'Rasputin Dance Drama' che era in programma al Tam il 9 e 10 aprile e' dunque posticipato al 28 e 29 gennaio 2023 ed e' cancellato 'An Evening with Sergei Polunin' in programma il primo giugno.



Ucraina: arriva Circus-Theatre Elysium di Kiev

Gli spettatori potranno partecipare al gala di danza 'Pace for Peace' con grandi artisti internazionali con ricavato che servira' a sostenere artisti russi e ucraini, mentre dall'8 al 10 aprile e' in programma Alice in Wonderland presentato dal Circus-Theatre Elysium di Kiev con un cast di 30 ballerini e acrobati provenienti dall'Ucraina.

Leggi anche: