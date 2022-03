Uomo accoltellato in una lite dal barbiere in via Padova a Milano

Lite dal barbiere: accoltellato uomo di 56 anni in via Padova

Una lite in un negozio da barbiere a Milano, in via Padova 78 e' finita nel sangue: in base alle prime ricostruzioni nel pomeriggio di domenica 6 marzo, attorno alle 17.30, il titolare del negozio, un egiziano di 56 anni, e' stato accoltellato più volte da un dipendente 29enne. L'uomo e' stato trasportato all'ospedale Niguarda in condizioni critiche, ma non in pericolo di vita.

Il titolare dell'esercizio commerciale è stato colpito più volte al fianco, alla testa e alla mano. L'aggressore, un ragazzo iracheno, ha cercato di scappare ma è stato rintracciato in via Andrea Costa con ancora il coltello sporco di sangue con sé. Gli investigatori stanno cercando di ricostruire i motivi che hanno scatenato la violenta lite.

