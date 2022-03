Violenze sessuali a Milano: l'aggressore aveva la protezione internazionale

Mohamed Diakite Boubakar, 25enne originario del Mali arrestato a Milano per aver molestato due donne e opposto resistenza ai carabinieri, era entrato in Italia nel 2017 ed aveva fatto istanza per ottenere protezione internazionale, ottenuta solo a seguito di ricorso per determinazione dell'autorità giudiziaria nel 2021. E' quanto emerso nel corso degli accertamenti nei confronti dell'indagato, che risulta residente a Ceprano in provincia di Frosinone ma di fatto è senza fissa dimora.

Molestie sessuali a Milano: i precedenti del 25enne

Il 25enne annovera una serie di precedenti per molestia, violenza privata, molestie a persone, evasione oltre a reati in materia di stupefacenti. Il 24 febbraio scorso per lo straniero il Questore ha disposto un Daspo urbano, che prevede il divieto di accesso alla stazione ferroviaria di Milano Centrale. Il giovane straniero è stato fermato domenica 27 marzo dai carabinieri in corso Buenos Aires dove in stato di alterazione, probabilmente per droga, stava molestando una donna e poi si è scagliato contro i militari. Dal racconto di alcuni testimoni, i carabinieri hanno accertato che prima avrebbe importunato un'altra donna, afferrandola da dietro e toccandole il seno, per poi fuggire sempre nella stessa strada.

Molestie in corso Buenos Aires: chi sono le due vittime

Le vittime sono una donna italiana di 57 anni e una di nazionalità romena di 52 che sono state accompagnate in ospedale ed hanno presentato denuncia. L'arrestato e' stato condotto nel carcere di San Vittore. Il Consolato è stato avvisato su richiesta dell'interessato.

Leggi anche: