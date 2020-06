Mokka, il nuovo volto di Opel

La visiera di nuovo Opel Mokka si allunga senza interruzioni passando attraverso la parte anteriore del veicolo sotto il cofano, enfatizzando visivamente la larghezza del veicolo e definendo la fascia con una quantità ridotta di elementi. Nessuna decorazione superflua disturba la messa a fuoco su una superficie pura, che integra perfettamente i fari. Il leggendario logo Blitz Opel domina con orgoglio al centro. Un logo puro, preciso e tecnico, un abbinamento perfetto con nuovo Opel Mokka che sarà dotato solo di lampade a LED di alta qualità e fari a matrice IntelliLux LED® di ultima generazione, un vero punto di forza in questo segmento di mercato. Opel Vizor diventerà un segno distintivo di tutti i modelli Opel a partire dal 2020 con l'idea di sviluppare ulteriori innovazioni tecnologiche.

La leggendaria prima generazione di Opel Manta ha ispirato il concetto iniziale di questa elegante caratteristica. Per nuovo Opel Mokka i designer hanno letteralmente reinventato la griglia di Manta inserendo due fari su una superficie nera, incorniciati da una sottile barra cromata.

Il nuovo Opel Mokka sarà il primo modello a mostrare il nuovo volto del marchio tedesco. Il team attorno all’ Opel Design Vice President, Mark Adams, ha creato un nuovo volto inconfondibile: Opel Vizor. Come un casco integrale con visiera protettiva che integra organicamente la griglia, i fari e il logo del marchio in un singolo modulo: il nuovo volto Opel.

Il nuovo volto del marchio si allinea alla filosofia della bussola di Opel. La prossima generazione di Opel Mokka mostrerà per la prima volta il nuovo frontale realizzato per i futuri modelli Opel.

Nel design della bussola, due assi si intersecano con il Blitz Opel al centro, in modo che il logo del marchio diventi sempre di più la caratteristica principale. La nervatura del cofano, ora più nitida ed evidente, è tipica degli ultimi veicoli Opel e continua sotto il Blitz, enfatizzando l'asse verticale. La caratteristica forma ad ala delle luci diurne a LED, che caratterizzerà tutti i futuri modelli Opel, simboleggia l'asse orizzontale.