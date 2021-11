Citroën Ë-Berlingo e Citroën ë-SpaceTourer la nuova era 100% elettrica

Citroën offre un’ampia scelta di soluzioni di mobilità a basse emissioni in grado di soddisfare le esigenze di una vasta clientela, dai quattordicenni, alle famiglie, fino ai professionisti del trasporto.

Nuovo Citroën Ë-Berlingo e Citroën ë-SpaceTourer sono le due vetture 100% elettriche, ideali per le famiglie numerose ma non solo. Sono adatte infatti anche per tutti i clienti amanti del tempo libero e della natura, per chi ha l’esigenza di trasportare numerosi passeggeri, tanti bagagli, oggetti ingombranti oppure attrezzature voluminose necessarie per praticare un’attività sportiva.

Due modelli in grado di rispondere perfettamente alle esigenze di Clienti, privati e professionisti, che hanno bisogno di tanto spazio a bordo e che cercano grande facilità di utilizzo nel quotidiano, che sono sensibili all’ambiente e sono anche molto attenti al proprio budget.

Gli amanti della vita attiva, famiglie o gruppi di amici, troveranno nel Nuovo Citroën ë-Berlingo il partner ideale, funzionale e polivalente anche per il tempo libero, che offre tutti i vantaggi della fluidità della motorizzazione elettrica, con un’autonomia fino a 280 km (valori in corso di omologazione, nel ciclo WLTP). Si distingue per la stessa comprovata funzionalità di Citroën Berlingo, senza dover sacrificare nulla, per adattarsi alle esigenze di tutti, con un ampio volume interno, modularità e praticità. Nuovo Citroën ë-Berlingo è disponibile in 2 lunghezze e può accogliere fino a 7 persone. Mantiene il generoso spazio a bordo, con i 3 sedili posteriori singoli (che possono ospitare 3 seggiolini per bambini), il padiglione multifunzione Modutop® e il lunotto apribile, oltre al bagagliaio con volume fino a 2.126 litri ed una lunghezza di carico fino a 3,05 metri. Per una guida sicura e serena, non mancano 18 funzioni di connettività e 3 tecnologie di connettività.

Citroën ë-SpaceTourer è un van 100% elettrico che può trasportare fino a 8 persone, che salgono a 9 nella versione per i professionisti, Citroën ë-SpaceTourer Business. Offre un elevato livello di comfort, versatilità e design. Disponibile in 2 lunghezze (M: 4,95 m - XL: 5,30 m) è il compagno ideale per l'uso quotidiano. Offre 15 tecnologie di assistenza alla guida e con la sua altezza di 1,90 m accede facilmente a tutti i parcheggi. È un veicolo molto funzionale, con le porte laterali scorrevoli Hands Free, il lunotto posteriore apribile e numerosi vani portaoggetti. Si adatta a qualsiasi utilizzo e offre più spazio, ampio volume del bagagliaio e grande maneggevolezza. La modalità ë-comfort conferisce a ë-SpaceTourer una grande fluidità di movimento e un comfort di guida amplificato dall'assenza di rumore e di vibrazioni. Disponibile con 2 livelli di autonomia (fino a 330 km nel ciclo di omologazione WLTP), soddisfa le esigenze di tutti e consente la libertà di accesso alle zone a traffico limitato.