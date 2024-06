1000 Miglia 2024: lancia protagonista con Miki Biasion

Con la tappa Brescia-Torino, è iniziata oggi la 1000 Miglia 2024.

Le oltre 400 vetture storiche in gara, tra cui 30 Lancia, sono partite dalla storica città di Brescia, sede di partenza della manifestazione sin dalla sua prima edizione nel 1927. La tappa ha attraversato il Piemonte e la Lombardia, passando per Bergamo, Novara e Vercelli, per giungere infine a Torino in Piazza San Carlo. Il percorso ha offerto spettacolari punti panoramici, tra cui Palazzolo sull’Oglio e Boffalora sopra Ticino.

La Storia e il Ritorno di Lancia

Per la prima volta nella storia della rievocazione, la 1000 Miglia fa tappa a Torino, città che aveva visto il passaggio della gara di velocità nel 1947 e 1948. Torino è una città simbolo per Lancia, dove il marchio è nato nel 1906 e dove oggi risiede il suo quartier generale e il team di designer. È qui che è stata progettata e sviluppata la Nuova Lancia Ypsilon, la prima vettura della nuova era del marchio. Durante il percorso tra Piemonte e Lombardia, Lancia vanta 40 punti vendita rinnovati con la nuova Corporate Identity, pronti a consegnare le prime Nuove Lancia Ypsilon ai clienti, dopo il successo del primo porte aperte lo scorso weekend.

Lancia alla 1000 Miglia 2024

Dopo sei anni di assenza, Lancia torna a partecipare alla 1000 Miglia con una Lancia Aurelia B20 GT del 1951, una delle vetture più iconiche della storia del marchio. Questa vettura, che ha ispirato il design dei futuri modelli Lancia, è condotta dall’ex pilota di rally Miki Biasion e dalla giornalista italiana Savina Confaloni. Accanto alla vettura classica, la nuova Lancia Ypsilon Edizione Cassina partecipa come support car, guidata da Jean-Pierre Ploué, Head of Stellantis Design per i marchi europei.

La 1000 Miglia Green

Inoltre, la Nuova Lancia Ypsilon elettrica partecipa alla sesta edizione della 1000 Miglia Green, la gara di regolarità riservata ad auto 100% elettriche lungo un percorso di 1800 chilometri. Questa competizione attraversa Bergamo, Torino, Genova, Roma e molte altre città italiane, sottolineando l’impegno di Lancia verso la mobilità sostenibile.

Un Evento Memorabile

L’inizio della 1000 Miglia 2024 segna un momento storico con la tappa a Torino, celebrando la ricca tradizione del motorsport e il ritorno di Lancia, un marchio che ha profondamente influenzato l’automobilismo italiano. Con oltre 400 vetture storiche in gara e il coinvolgimento di modelli iconici e innovativi, questa edizione promette di essere memorabile, attirando appassionati da tutto il mondo.

Il legame tra passato e futuro è ben rappresentato dalla partecipazione di Lancia, sia con la storica Aurelia B20 GT che con la moderna Ypsilon elettrica, dimostrando come la tradizione possa coesistere con l'innovazione tecnologica. La 1000 Miglia continua a essere una celebrazione della storia automobilistica, un evento che unisce appassionati e crea un ponte tra le diverse generazioni di auto e automobilisti.