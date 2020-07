20 anni fa debuttava la Opel Signum2

Il tetto panoramico prolungava il parabrezza

Il tetto panoramico interamente vetrato, che prolungava all'indietro il parabrezza, dava una sensazione di spaziosità e di luminosità all'abitacolo, all'interno del quale quattro persone potevano trovare posto con il comfort della "business class". Anche il grande portellone posteriore era vetrato. La classica mascherina trapezoidale Opel e i fari verticali tridimensionali dominavano il frontale di Signum2 che, come le contemporanee Corsa e Speedster, presentava un rilievo al centro del cofano motore.

L'obiettivo di Opel Signum2 era una sintesi di estetica, versatilità e facilità d'uso. Assolutamente nuova era l'idea di ripiegare il cuscino e lo schienale del sedile posteriore all'altezza della linea di cintura in modo da creare, premendo semplicemente un pulsante, una superficie lineare. Dall'esterno, in questa conformazione, Signum2 appariva come una vettura biposto, mentre i bagagli potevano essere riposti sotto i sedili, nascosti a sguardi indiscreti, in posizione non pericolosa per gli occupanti in caso di brusche frenate.

Inedite soluzioni per gli interni

Gli interni erano molto confortevoli, specialmente in corrispondenza dei sedili anteriori. Tirando la maniglia della porta, i sedili anteriori ruotavano automaticamente verso l'entrata e, grazie anche al volante incassato nel cruscotto, rendevano l'accesso ancora più facile. Una volta che il guidatore ruotava in avanti il sedile anteriore, il volante sporgeva all'infuori premendo un pulsante, cosa che rendeva ben visibile la strumentazione. Questa conteneva dati importanti sulla vettura e semplici indicazioni sulla strada che si stava percorrendo. Carte stradali più particolareggiate erano riprodotte sul monitor posto sulla console centrale. Il passeggero anteriore disponeva di uno schermo speciale che, se non utilizzato, si ripiegava e scompariva inserendosi all'interno della plancia sopra lo scomparto porta guanti. Altrettanto futuristico era il sistema posteriore di infotainment che, grazie a speciali lenti video e a riproduttori DVD (Digital Versatile Disc), consentiva ai passeggeri di vedere film con risoluzione di qualità cinematografica.