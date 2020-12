A Torino apre e-Village, vetrina green di FCA

E' nato a Torino il primo e-Village luogo scelto da Fiat Chrysler Automobiles per promuovere la vision del Gruppo per la mobilità sostenibile. E’ stata realizzata all’interno di Green Pea, il primo Green Retail Park al mondo

“Green Pea – ha commentato oggi Olivier Francois, Presidente di Fiat e Chief Marketing Officer di FCA - è il luogo perfetto per i gioielli green di FCA. Perché è un luogo innovativo, dove noi potremo raccontare il nuovo volto della mobilità. Non solo con delle macchine, ma anche con il cuore, l’anima, i sensi. Questo spazio lo abbiamo voluto semplice e frugale, perché semplicità e frugalità vanno di pari passo con sostenibilità. ‘Less is more’ è la regola numero uno in materia di sostenibilità. Ma la regola numero due è il pensiero laterale. Dunque questa non sarà solo la casa della tecnologia, sarà la casa delle soluzioni dall’acquisto, al noleggio, allo sharing, ai nuovi servizi, ai sistemi di ricarica, alle nuove app”.

L’e-Village, allestito al piano terra dell’edificio di Green Pea che ha 5 piani completamente dedicati a cambiare il rapporto con l’energia, il movimento, la casa, l’abbigliamento e il tempo libero, è uno spazio poliedrico, dalle geometrie ben definite che segue il fil rouge di impatto zero, caratterizzanti l'intero complesso ecologico.

In particolare, segue la regola delle 3R: Reuse, Recycle, Reduce, dando vita ad una vetrina innovativa, in grado di raccontare il nuovo volto della mobilità sostenibile. Molta parte degli arredi è stata realizzata in collaborazione con Stay Green, designer e produttore sostenibile e tutto made in Italy, che utilizza materie prime riciclate (recycle) o rielaborando e adattando elementi espositivi già prodotti per i saloni dell’auto (reuse). Le grafiche stampate su pannelli theBreath®, una tecnologia sofisticata pensata per migliorare la qualità dell'aria e in grado di ridurre l’inquinamento (reduce), rappresentano il più potente strumento non elettrificato capace di ridurre sensibilmente l'inquinamento atmosferico, grazie alla sua proprietà assorbente.

In questo spazio di oltre 1.300 metri quadrati, dove si fondono le migliori tecnologie nel campo del green thinking, FCA, insieme ai servizi di Leasys (FCA Bank Group) e di Mopar, presenta una gamma prodotti eco-friendly e sostenibile, rivolta al benessere dell'ambiente e al futuro della mobilità, grazie alle tecnologie Ibride di Fiat e Lancia, i veicoli Phev di Jeep e gli elettrici di 500 e Ducato. In esposizione si possono inoltre ammirare anche Fiat Centoventi, il concept rivoluzionario che per primo ha proposto soluzioni innovative quali la modularità delle batterie, la scalabilità del range e l’utilizzo di materiali sostenibili e una serie di accessori plug and play riutilizzabili , la Jeep Renegade PHEV sezionata longitudinalmente per mostrare la tecnologia ibrida, e il prototipo dell’Alfa Romeo Tonale, il primo SUV compatto del Biscione, che arriverà nel 2021 e sarà disponibile anche in versione ibrida plug-in. Nell’e-Village, che fa capo al Mirafiori Motor Village di Torino, sono inoltre presenti uno spazio riservato al merchandising dei Brands del Gruppo e una sala conferenze.

Conciliare i desideri del cliente e l’attenzione per l’ambiente è l’approccio di FCA nel suo impegno verso una mobilità sempre più sostenibile.

In un mondo in costante movimento e che deve affrontare importanti problemi ambientali, ridisegnare il sistema di mobilità è una delle più grandi sfide per la società. Tutti i costruttori automobilistici sono coinvolti. Il cambiamento è essenziale e deve tenere in considerazione, oltre alla domanda, le esigenze in continua evoluzione dei clienti e una maggiore attenzione al pianeta.

FCA ha colto la sfida e si sta impegnando a definire le condizioni che consentiranno alla mobilità di divenire più sostenibile e, fin da subito, anche vantaggiosa per l’automobilista. Per questi motivi ha creato un sistema articolato e attento all’ambiente ma anche competitivo economicamente, che mette insieme partner, prodotti e servizi trasversali su più mercati per semplificare la vita dei clienti che scelgono vetture elettriche ed elettrificate.

L’obiettivo è trasformare gli eventuali problemi in opportunità per dar vita ad un nuovo modo di interpretare e vivere la mobilità che concilia le esigenze del cliente e l’attenzione per l’ambiente: l’e-Mobility secondo FCA.