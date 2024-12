Abarth 75° Anniversario: la collezione di merchandising che celebra l’anima dello scorpione

Abarth continua i festeggiamenti per il suo 75° anniversario con il lancio di una collezione esclusiva di merchandising, dedicata agli appassionati

che vogliono portare sempre con sé lo spirito audace e innovativo del marchio dello Scorpione. Disegnata e prodotta in collaborazione con Audes Group, leader nella creazione di merchandising di alta qualità, la collezione riflette l’essenza stessa di Abarth: prestazioni, design accattivante e passione senza tempo.

La felpa commemorativa: un pezzo unico per collezionisti

La protagonista indiscussa della collezione è una felpa con cappuccio realizzata in soli 75 pezzi, un numero simbolico che celebra il traguardo del 75° anniversario. Questo capo esclusivo combina materiali pregiati e uno stile contemporaneo che richiama il design distintivo della Abarth 695 75° Anniversario. Perfetta per collezionisti e appassionati, la felpa è un autentico simbolo dell’heritage del brand e un must-have per chi desidera indossare un pezzo di storia automobilistica.

Abarth + Brembo: un’unione di eccellenze

Un altro elemento chiave della collezione è la T-shirt Abarth + Brembo, frutto della collaborazione tra il marchio dello Scorpione e Brembo, leader mondiale nei sistemi frenanti. Questa partnership celebra il connubio tra ingegneria delle performance e design all’avanguardia, con un capo che si distingue per il co-branding audace e la cura nei dettagli. Indossare questa T-shirt significa incarnare la sinergia tra due icone dell’automobilismo e dello stile.

Una collezione che unisce stile, passione e qualità

Oltre ai capi principali, la collezione include una selezione di abbigliamento e accessori di alta qualità, caratterizzati da una lavorazione artigianale unica. Ogni pezzo è pensato per trasmettere l’audacia e l’innovazione che hanno reso Abarth un’icona nel mondo dell’auto.

L’intera linea è disponibile in edizione limitata sull’Abarth Store, dove gli appassionati possono assicurarsi questi articoli esclusivi prima che vadano esauriti. Questa collezione è più di un semplice merchandising: è un modo per vivere e celebrare lo spirito di Abarth ogni giorno.

Conclusione: un omaggio all’anima dello Scorpione

La collezione per il 75° anniversario di Abarth rappresenta un’esperienza unica per i fan del marchio: capi esclusivi che raccontano una storia di performance, innovazione e design. Che si tratti di guidare o di indossare lo stile dello Scorpione, questa collezione offre a tutti la possibilità di entrare a far parte di una leggenda che dura da 75 anni.