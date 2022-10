Abarth “Hot Lap” si aggiudica gli NC Digital Awards 2022

L'iniziativa Abarth “Hot Lap” ha trionfato ai prestigiosi NC Digital Awards, nella categoria “Miglior campagna digitale integrata in ambito automotive”.

Lanciato all’inizio dell’anno, il progetto Abarth “Hot Lap” ha permesso al marchio dello Scorpione di accrescere la propria presenza nel mondo digitale e, in particolare, in quello sempre più seguito del gaming.

La competizione virtuale ha coinvolto la community Abarth e tutti gli amanti degli e-games, inclusi alcuni professionisti del virtual racing, che si sono sfidati in modalità Time Attack (miglior tempo) all’interno del gioco Assetto Corsa. I partecipanti hanno avuto la possibilità prima di scegliere e customizzare la propria Abarth e poi affrontare i più famosi ed emozionanti tracciati d’Europa.

Tutte le gare sono state trasmesse in diretta sulla piattaforma di live streaming Twitch, dando la possibilità agli spettatori di commentare le prestazioni e tifare per il pilota preferito. Inoltre, “Hot Lap” è stata raccontata, in perfetto stile Abarth, sui canali social dello Scorpione, consolidando così il rapporto che lega il Brand e suoi fan. Del resto, da sempre la passione spinge gli Abarthisti ad esprimere il proprio apprezzamento verso tutto ciò che replica l'adrenalinica esperienza di guida di ciascun modello che scende pista, passando così da un semplice divertimento ludico a una driving experience interattiva di altissimo livello.

“Hot Lap”, aggiunge un nuovo capitolo al progetto nato nel 2020, per dare continuità alla campagna 2022 #WTFun dove lo stesso payoff della campagna interpreta l'anima più autentica dello Scorpione, con l'adrenalina che si unisce alla voglia di divertirsi.

Tutta l’attività è stata realizzata grazie alla collaborazione tra Starcom e Publicis Media, agenzie parte del One Team Stellantis di Publicis Groupe.

Attualmente la Community “The Scorpionship” - alla quale è possibile aderire gratuitamente attraverso il sito abarth.com/scorpionship - conta oltre 160.000 iscritti tra fan e possessori. A livello globale ci sono 93 club ufficiali in 22 Paesi e quattro continenti. Una passione che non conosce limiti, come dimostra la conquista del Guinness World RecordsTM alla fine del 2020, in occasione dell’Abarth Digital Day, quando il popolo di Abarth si è radunato sul web dando vita al più grande raduno digitale al mondo.

Giunti all’undicesima edizione, gli NC Digital Awards sono organizzati da ADC Group e rappresentano il più importante riconoscimento, a livello nazionale, in ambito di comunicazione digitale, i cui vincitori sono scelti da una giuria autorevole di oltre 30 top manager provenienti da aziende di tutti i settori merceologici.