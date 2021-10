ACI e EssilorLuxottica insieme sensibilizzare gli utenti della strada

L'Automobile Club d'Italia (ACI) ed EssilorLuxottica annunciano una partnership per il lancio della campagna nazionale "Action for good vision on the road".

Con l'obiettivo di promuovere la collaborazione tra diversi partner al fine di sensibilizzare gli utenti della strada sull'importanza della cura della vista. Insieme, ACI ed EssilorLuxottica faranno leva sulla partnership tra EssilorLuxottica e FIA annunciata a livello globale lo scorso luglio per sensibilizzare l'opinione pubblica, le istituzioni, gli attori della mobilità e il settore dell’eyewear e dell’eyecare sull’appello delle Nazioni Unite a garantire una buona visione a tutti gli utenti della strada e migliorare così i sistemi nazionali di sicurezza stradale.

Nell'agosto 2020, l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite (UNGA) ha adottato la Risoluzione A/RES/74/299 che definisce gli anni 2021-2030 come il nuovo "Decennio per la sicurezza stradale", con l'obiettivo di dimezzare il numero delle vittime della strada entro il 2030. Per raggiungere questo obiettivo, le Nazioni Unite (ONU) hanno formulato una serie di raccomandazioni2, tra cui l'invito rivolto a diversi paesi ad attuare una legislazione specifica, efficace e basata sull'evidenza dei fattori di rischio legati alla guida distratta o alterata. L'adozione di misure per garantire adeguate capacità visive a tutti gli utenti della strada fa parte di queste raccomandazioni. Questo invito ad agire è stato confermato nel luglio 2021, quando l'Assemblea generale delle Nazioni Unite (UNGA) ha adottato la risoluzione A/RES/75/310 “Vision for Everyone: accelerating action to achieve the Sustainable Development Goals”.

Garantire una mobilità sicura è una priorità globale di fondamentale importanza. Ancor più nel contesto di ripresa e trasformazione della mobilità avvenuta durante l’emergenza di Covid-19 che ha portato a una forte crescita dell'uso di biciclette e scooter, che si sono aggiunte alle auto sulle strade alzando così il livello di attenzione. La vista è un elemento chiave per compiere scelte corrette alla guida e anticipare potenziali rischi, per questo un'adeguata correzione visiva e una schermatura antiabbagliante in qualsiasi situazione, sia di giorno sia di notte, sono di fondamentale importanza. In Italia, ogni anno muoiono sulla strada più di 3.000 persone e 240.000 rimangono ferite, delle quali il 7% in modo grave(3). Eppure, ad esempio, ben il 24% degli utenti della strada ha riferito di avere difficoltà a vedere oggetti in lontananza, con particolare riferimento alla segnaletica strada, mettendo così a rischio la propria vita.

Oggi, in occasione della Giornata Mondiale della Vista, ACI ed EssilorLuxottica lanciano la campagna nazionale per porre l'attenzione sulla cura della vista e per strade più sicure in Italia, unite in una partnership che vede impegnati tra gli altri IGPDecaux, Salmoiraghi & Vigano e clienti ottici in tutto il Paese. Insieme promuoveranno la regola d'oro FIA “Check your vision” attraverso una campagna digitale “out of home” di sensibilizzazione. ACI coinvolgerà anche la rete di un milione di soci per informarli sull’importanza della vista alla guida. Nel 2022, ACI ed EssilorLuxottica collaboreranno per una più profonda comprensione dei bisogni della popolazione in materia di vista e sicurezza stradale in Italia, e implementeranno iniziative congiunte di sensibilizzazione ed eventi pubblici per sviluppare azioni a supporto dell’attenzione sulla vista sulla strada tra conducenti professionisti, autoscuole e tutti gli utenti della strada in generale.

“La vista è vitale sulla strada. L'impegno di EssilorLuxottica per strade più sicure fa parte della nostra responsabilità più ampia come leader del settore e della nostra Mission di aiutare le persone a ‘vedere, meglio, vivere meglio e godere appieno della vita’. La consapevolezza sull'importanza della salute degli occhi rimane bassa. Questa importante collaborazione con ACI in Italia dimostra la nostra volontà di dare concretezza alla partnership con la FIA per creare un impatto positivo e significativo sulla sicurezza degli utenti della strada attraverso la cura della vista", hanno commentato Francesco Milleri, Amministratore Delegato di EssilorLuxottica, e Paul du Saillant, Vice Amministratore Delegato di EssilorLuxottica.

“Distrazione, mancato senso del rischio e deficit visivi causano troppi incidenti ogni giorno e il ruolo di ACI è quello di sensibilizzare la popolazione sull'importanza della prevenzione”, afferma Angelo Sticchi Damiani, Presidente dell'Automobile Club d'Italia. “Questo obiettivo può essere raggiunto in diversi modi, dalla formazione dei conducenti ai controlli della vista. Mettendo insieme le rispettive competenze, ACI e EssilorLuxottica, nei prossimi mesi, vogliono approfondire il rapporto tra la presenza di problemi alla vista e il tasso di incidentalità”.