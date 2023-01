Al CES 2023 debutta il concept elettrico (BEV) Ram 1500 Revolution

Ram Truck ha presentato al CES 2023, un progetto visionario con il suo concept elettrico a batteria Ram 1500 Revolution BEV,

che apre una finestra sul futuro e mostra come il marchio leader del settore intende ancora una volta ridefinire il segmento dei pick-up. L’avanguardistico concept Ram 1500 Revolution BEV presenta una vasta gamma di elementi innovativi che caratterizzeranno i truck Ram in futuro, in particolare nell’ambito del viaggio verso l’elettrificazione.

Ram si contraddistinguerà offrendo un portafoglio di soluzioni full-electric in grado di soddisfare al meglio le esigenze dei clienti, comprendente anche il rivoluzionario Ram 1500 BEV, in produzione a partire dal 2024. Nei prossimi anni l’intera gamma Ram offrirà soluzioni elettrificate dotate di rivoluzionarie tecnologie all’avanguardia. Il concept Ram 1500 Revolution BEV è il primo capitolo che stabilisce come il marchio sia intenzionato a spingersi oltre la futura offerta di veicoli elettrici dei concorrenti.

“Il concept Ram 1500 Revolution BEV è il segnale più chiaro che abbiamo lanciato finora del fatto che Ram si trova di fronte a qualcosa di straordinario e punta direttamente all’obiettivo prestabilito nel viaggio verso l’elettrificazione” ha affermato Mike Koval Jr., CEO del marchio RAM – Stellantis. “In Ram abbiamo dato una nuova definizione di pick-up e continueremo a farlo puntando a superare i nostri concorrenti offrendo i migliori pick-up elettrici sul mercato.”

Con il concept Ram 1500 Revolution BEV, il brand Ram offre un contributo significativo al piano strategico di Stellantis Dare Forward 2030 per guidare il modo in cui il mondo si muove offrendo soluzioni per la mobilità innovative, pulite, sicure e accessibili.

“Il Ram Revolution rappresenta vari elementi importanti per il marchio Ram” ha aggiunto Koval. “Naturalmente, il nuovo concept Ram 1500 Revolution BEV costituisce una sorta di tabella di marcia sulla strada verso un futuro elettrificato, tuttavia rappresenta anche la filosofia attraverso cui intendiamo ridefinire il segmento dei pick-up, con una sequenza incessante di annunci e iniziative nel corso del nostro viaggio verso l’elettrificazione.”

Ram intende conquistare la leadership a livello di soluzioni innovative e di sistemi di propulsione grazie a una gamma di prodotti composta da tutto ciò che è in grado di soddisfare i desideri e le esigenze reali dei clienti. Oggi Ram offre i veicoli 4x4 più efficienti nei consumi e i pick-up più reattivi, veloci e potenti direttamente dalla fabbrica.

Ancora una volta Ram si propone di ridefinire gli standard del segmento dei pick-up con il rivoluzionario Ram 1500 BEV in produzione dal 2024. Il veicolo è destinato a essere il numero uno in una serie di aree che rivestono grande interesse per i clienti quali autonomia, capacità di traino, carico utile e tempo di ricarica. Maggiori informazioni sulla versione di serie saranno diffuse nei prossimi mesi.