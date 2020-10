Al Milano Monza Open-Air Motor Show debutta la Opel Mokka

Al Milano Monza Open-Air Motor Show debutta in anteprima la novità più attesa, il Nuovo Opel Mokka.

L’importante rassegna sarà focalizzata sulla nuova mobilità elettrificata e darà ai visitatori l’opportunità di vedere da vicino i nuovi modelli alla spina del costruttore tedesco. Infatti, oltre all’anteprima di Opel Mokka, saranno presenti la Nuova Opel Corsa-e, che sarà anche possibile provare in un test drive insieme a Opel Grandland X Ibrido Plug-In, recandosi in Piazza del Castello Sforzesco, un altro dei luoghi più attraenti di Milano.

Il nuovo Opel Mokka suscita emozioni e indica la strada da seguire per il marchio. È il primo modello a indossare il nuovo volto di marca, l’Opel Vizor. Lo stesso vale per il nuovo emblema del fulmine Opel Blitz e per il nome del modello allineato centralmente sul posteriore. Nuovo Opel Mokka è anche la prima Opel con il Pure Panel e un abitacolo completamente digitalizzato. Inoltre, è la prima Opel disponibile sin dall'inizio delle vendite con trazione elettrica e motori a combustione altamente efficienti.

La sesta generazione di Opel Corsa è ora più efficiente, più avanzata e più dinamica. Il peso è stato ridotto, l’aerodinamica migliorata e i nuovi avanzati motori ne fanno una vettura dai consumi assai ridotti, quindi più efficiente e allo stesso tempo divertente da guidare. Opel Corsa-e, la versione puramente elettrica, ha una grande autonomia e prestazioni brillanti a emissioni zero.

Il SUV Opel Grandland X Ibrido Plug-In è capace di un’autonomia in puro elettrico di 57 km a zero emissioni e due versioni: quella a trazione anteriore e la versione All Wheel Drive con il motore elettrico posteriore per una potenza complessiva di 300 cavalli e 520 Nm di coppia.