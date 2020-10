Al MIMO anteprima nazionale, della Nuova Citroën ë-C4 -100% ëlectric

Citroën partecipa al Milano Monza Motor Show 2020 a dimostrazione del suo impegno nel processo di transizione energetica, con cui intende ampliare la sua offerta di veicoli a basse emissioni, fino ad arrivare a proporre un’offerta elettrificata sul 100% della gamma entro il 2025.

In occasione del MIMO, Citroën presenta le ultime novità del suo processo di elettrificazione, soluzioni innovative, 100% elettriche e ibride plug-in, in grado di offrire una mobilità sostenibile, con libero accesso ai centri urbani.

Esposta in Piazza Duomo, in anteprima nazionale per il pubblico italiano, Nuova Citroën ë-C4 -100% ëlectric, la vettura compatta di nuova generazione che offre una mobilità elettrica, tecnologica e moderna, al servizio del comfort e della versatilità di utilizzo: la mobilità in classe ë-Comfort. Dotata di motorizzazione elettrica con zero emissioni di CO 2 , Nuova Citroën ë-C4 - 100% ëlectric offre un’autonomia di 350 km secondo il protocollo di omologazione WLTP, silenziosità, fluidità di marcia e piacere di guida.

Il design di Nuova Citroën ë-C4 - 100% ëlectric esprime potenza e carattere, e unisce i canoni stilistici di diverse tipologie di vetture segnando una nuova tappa dello stile Citroën. Con il suo assetto rialzato dalle linee decise, la silhouette combina eleganza e fluidità con la forza e la robustezza di un SUV, per maggiore modernità e dinamismo, grazie alle ruote di grandi dimensioni, ai fianchi generosi e alle protezioni a 360° attorno alla carrozzeria. Il comfort a bordo è amplificato dalle sospensioni Citroën con Smorzatori Idraulici Progressivi® e dai sedili Advanced Comfort. Offre 20 tecnologie di assistenza alla guida, tra cui l’Highway Driver Assist, dispositivo di guida semi-autonoma di livello 2, e 6 tecnologie di connettività.

In Piazza Castello, a disposizione per i test drive, SUV Citroën C5 Aircross Hybrid Plug-in, il Silent Urban Vehicle in classe ë-Comfort appena lanciato sul mercato italiano. Primo modello ibrido plug-in dell’offensiva elettrica di Citroën, abbina tutti i vantaggi di una guida 100% elettrica per gli spostamenti quotidiani, con 55 km di autonomia (ciclo WLTP) alla versatilità e all'autonomia del motore termico per i viaggi più lunghi, unendo i vantaggi delle due motorizzazioni in modalità ibrida. Dotato di cambio automatico elettrificato ë-EAT8, offre dinamismo e prestazioni elettrizzanti con 225 cv di potenza complessiva e 320 Nm di coppia immediatamente disponibile. Vero SUV dal carattere deciso, il suo design esprime una personalità potente, forte ed energica. I visitatori potranno apprezzare il comfort di riferimento di SUV Citroën C5 Aircross Hybrid Plug-in, grazie alle sospensioni con Progressive Hydraulic Cushions®, capaci di filtrare le asperità della strada, e grazie ai sedili Advanced Comfort, morbidi e avvolgenti, un’innovazione 100% Citroën in grado di offrire comodità e sostegno. In modalità elettrica, SUV Citroën C5 Aircross Hybrid Plug-in offre un’esperienza di guida fluida e silenziosa, in totale serenità, in un ambiente ovattato, senza rumore o vibrazioni a bordo.

SUV Citroën C5 Aircross Hybrid Plug-in è un riferimento nel suo segmento per modularità a bordo, grazie ai 3 sedili posteriori individuali, scorrevoli, inclinabili e ripiegabili a scomparsa, e al volume del bagagliaio Best in Class fino a 600 l. Offre 20 tecnologie di assistenza alla guida, tra cui l’Highway Driver Assist, dispositivo di guida semi-autonoma di livello 2, e 6 tecnologie di connettività.

Accanto a SUV Citroën C5 Aircross Hybrid Plug-in, a disposizione per il pubblico per i test drive, un’altra grande novità della Casa del Double Chevron: Ami - 100% ëlectric, la soluzione di mobilità rivoluzionaria e innovativa, 100% elettrica, accessibile a tutti, con cui Citroën offre una risposta concreta alle nuove esigenze di mobilità urbana e alle sfide dell’impatto ambientale. Oggetto anticonformista, si guida a partire da 14 anni e offre soluzioni di utilizzo adatte alle esigenze di ognuno. Oggetto ultra-compatto è estremamente agile e maneggevole per l’uso in città e facile da parcheggiare, grazie ai suoi 2,41 m di lunghezza, 1,39 m di larghezza, 1,52 m di altezza e al suo diametro di sterzata di 7,2 m. Lo spazio all’interno è stato sfruttato al meglio per accogliere comodamente 2 persone sedute una di fianco all’altra, in un ambiente confortevole e protettivo. Offre numerosi vani porta-oggetti e una luminosità eccezionale, grazie all’ampia superficie vetrata e al tetto panoramico che amplificano la sensazione di spazio e garantiscono un’ottima visibilità. Ami - 100% ëlectric è una soluzione ecologica e rispettosa dell’ambiente, offre una guida fluida e silenziosa, con 75 km di autonomia, e velocità fino a 45 km/h. Accede ai centri urbani con zero emissioni e zero rumore e si ricarica facilmente in sole 3 ore con una presa elettrica standard da 220 V. Con un design dalla forte identità e una progettazione intelligente, caratterizzata da numerosi elementi simmetrici, si declina in 7 diverse versioni ed è facile da personalizzare. In linea con i nuovi stili di consumo, Ami - 100% ëlectric offre un’esperienza cliente 100% digitale.

Nell’esclusiva versione “Ami loves Milan”, realizzata in collaborazione con l’Istituto Europeo di Design (IED), Ami - 100% ëlectric, sarà tra le protagoniste della President Parade, la sfilata delle anteprime, che si terrà giovedì 29 ottobre

Perfetta soluzione di mobilità urbana a impatto zero e accessibile a tutti, sfilerà silenziosa all’interno dell’area dedicata di fronte al sagrato del Duomo di Milano mostrando tutto il suo carattere audace e innovativo, sottolineato dalla grafica geometrica, razionale e dai colori vivaci che riproduce i simboli più rappresentativi della capitale lombarda.

Al volante di questa versione unica che interpreta perfettamente lo spirito di Milano, Gaetano Thorel, Direttore Generale di Groupe PSA Italia.