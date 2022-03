Al via #FORUMAutoMotive

Mancano poche ore all’inizio della nuova edizione di #FORUMAutoMotive (oggi ore 16.00)

il serbatoio di idee e centrale di dibattiti sui temi della mobilità, in programma, anche domani, presso la sala Congressi dell’Enterprise Hotel di Milano, e interamente trasmessa in streaming sulla pagina Facebook di #FORUMAutoMotive (https://www.facebook.com/forumautomotive).

Focus centrale dell’evento è la transizione energetica ed ecologica, con le sue diverse ricadute economiche e sociali, soprattutto alla luce degli ultimi avvenimenti.

Ad aprire i lavori sarà Pierluigi Bonora, giornalista e promotore di #FORUMAutoMotive, il quale introdurrà Dario Duse, managing director di AlixPartners, che presenterà un aggiornamento dello studio Global Automotive Outlook.

A dare il via al "tavolo" l’intervento istituzionale in video del Ministro allo Sviluppo Economico, Giancarlo Giorgetti, con un punto della situazione sul settore automotive e sulla sfida che attende la mobilità nazionale ed europea, con la convinzione che questa transizione dovrà essere guidata con sapienza dal Governo, nel pieno rispetto del principio della neutralità tecnologica.

Ancora una volta, dunque, #FORUMAutoMotive chiama a raccolta la filiera della mobilità (industria e componentistica italiana, Case auto, concessionari, carburanti, elettrico, costruttori di moto, veicoli industriali, noleggiatori e servizi, altri stakeholder) mettendola a confronto con il mondo della politica, rappresentato da deputati ed eurodeputati che hanno mostrato di avere a cuore le sorti dell’industria automotive nazionale, settore alle prese con uno dei momenti più difficili della sua storia: Gianluca Benamati - Vicepresidente Commissione Attività Produttive, Commercio e Turismo della Camera, Claudia Porchietto - Vice Presidente Gruppo Forza Italia alla Camera dei Deputati, e Paolo Borchia - Eurodeputato, Membro della Commissione Ue Industria, Ricerca ed Energia.

Agli interventi dei politici seguiranno quelli dei leader delle tre principali organizzazioni sindacali metalmeccaniche: Roberto Benaglia, segretario generale Fim-Cisl, Francesca Re David, segretario generale Fiom-Cgil, e Rocco Palombella, segretario generale Uilm.

Tra i protagonisti della prima giornata anche Giuseppe Bitti, ad di Kia Italia, che - terminato il "tavolo" - sarà intervistato da Pierluigi Bonora in qualità di manager dell’auto con la maggiore militanza sotto lo stesso brand.

Bitti ha vissuto, sin dai primi anni ‘90 l’approccio e la progressiva crescita dell’auto coreana in Italia, prima con Hyundai poi con Kia, ed è stato anche testimone dell’acquisizione della seconda da parte dei primi, con la conseguente nascita di un grande gruppo automobilistico. Per Bitti una vita in Kia, ben 25 anni, di cui 20 da amministratore delegato, e un’esperienza arricchitasi di recente con la svolta del gruppo verso la “nuova mobilità” e i servizi a essa collegati. Un percorso coronato inoltre quest’anno dal “Premio Auto dell’Anno” vinto dalla nuova EV6 full electric.

Tutte le informazioni sull'evento sono disponibili sul sito www.forumautomotive.eu e sulla pagina Facebook https://www.facebook.com/forumautomotive/.