Al via il roadshow per conoscere da vicino DS4

Per conoscere la nuova DS 4 ci vuole tempo, ecco quindi il ROADSHOW DS 4: IN VIAGGIO CON LA TECNOLOGIA. Da fine settembre, 12 vetture DS 4 iniziano un viaggio itinerante nei 42 DS STORE che per l'occasione prepareranno un'accoglienza dedicata.

Quale modo migliore per conoscere da vicino, toccare con mano e rimanere sorpresi dalle tecnologie di DS 4? Ogni vettura rimarrà nello showroom del DS STORE per una intera settimana, permettendone la presentazione in base alle preferenze individuali per giorno e orario.

Il calendario del Roadshow DS 4 sarà pubblicato sul sito ufficiale DS Automobiles, per non perdere l'appuntamento con quel futuro che sta già entrando nella storia.

C’è chi sta già paragonando le innovazioni della novità DS 4 al lancio dell'originale Diesse con cui il brand ha fatto la sua prima e storica apparizione nell'universo automotive. Le ragioni per questa emblematica affinità sono molteplici, ma quando si tratta di DS Automobiles design e tecnologia sono un potente mix dalla forte capacità di attrazione.

Le proporzioni di DS 4 racchiudono in 4,40 metri di lunghezza una linea atletica e compatta, posizionata su maestose ruote. Aerodinamico, efficiente e carismatico, il suo design unisce fluidità e linee nette, con le maniglie delle portiere a scomparsa che accompagnano le superfici laterali scolpite. I raffinati proiettori anteriori si compongono di 98 LED, mentre sul retro la firma luminosa presenta un effetto a scaglie inciso al laser.

All'apertura delle portiere emerge prepotente l'ergonomia di un interno digitale e fluido, pronto per rappresentare al meglio l'arte del viaggio in stile DS Automobiles. Le bocchette di ventilazione centrale diventano invisibili, grazie al sistema DS AIR, mentre differenti funzioni della vettura si possono comandare con i gesti del sistema DS SMART TOUCH oppure con la voce dal sistema DS IRIS.

Su DS 4 la tecnologia si alterna alla raffinatezza, attraverso i suoi pregiati materiali: pelle, Alcantara®, carbonio e legno si presentano con nuove tecniche di lavorazione. Il lusso si esprime anche dalla forma dei sedili ventilati e massaggianti presenti sulle versioni rivestite in pelle. Il loro design si ispira a una conchiglia, creando una nuova zona di comfort composta da un unico pezzo, curvo e senza interruzioni.

È un benessere che si sovrappone alla sicurezza offerta della guida semi-autonoma di livello 2, dalla serenità dinamica garantita dalle sospensioni che diventano più rigide o flessibili grazie ad una telecamera posta sul parabrezza, per finire con la visione notturna che si affida ad una videocamera a infrarossi per rilevare pedoni e animali fino a 200 metri.

La tecnologia di DS 4 guarda quindi al futuro, come il brand ha fatto dal suo esordio, e le propulsioni lo sottolineano. Benzina, Diesel oppure l'ibrido plug-in E-TENSE sono già inserite nella gamma oggi a listino. Nel 2024 arriverà anche una versione 100% elettrica, consolidando la visione DS Automobiles di una mobilità sostenibile.