Al via il "Superbonus" per i modelli Fiat e Lancia

Arrivano i “Superbonus” e usufruendo del finanziamento dedicato, sarà possibile accedere a condizioni straordinarie sulla gamma in pronta consegna di Fiat e lancia, da immatricolare entro la fine di aprile, con listini bloccati per tutto il mese in corso.

Per quanto riguarda la gamma Fiat, sulle vetture in pronta consegna e in caso di finanziamento, i vantaggi arrivano sino a 7.000 euro, anche senza usato, con coupon specifici per ogni modello. Nel dettaglio, su Fiat Panda e Fiat 500, le regine del segmento A, il “Superbonus” è di 4.000 euro, che diventano 4.700 euro per Fiat Tipo, sempre più dinamica e tecnologica. La 500L offre spazi efficienti e sfruttabili e grande maneggevolezza nel traffico cittadino, per soddisfare i bisogni concreti della mobilità quotidiana, e beneficia di un incentivo pari a 6.500 euro. Sempre nella Famiglia 500, il crossover Made in Italy 500X gode di un vantaggio pari a 6.000 euro che diventano 7.000 per gli allestimenti Sport, la versione caratterizzata da stile e dinamismo, e Cross, la declinazione dedicata a chi intende sfruttare le doti della vettura anche in piacevoli avventure fuori città.

La Lancia Ypsilon è ancora più seducente e sofisticata, forte dell’inimitabile DNA del brand Lancia, della sua capacità di innovare e dell’eleganza e della raffinatezza italiane che sono, da sempre, il suo modo di essere. Non a caso, anche a marzo è stato il modello più venduto nel competitivo segmento B sul territorio nazionale. Oggi, con il “Superbonus”, per Lancia Ypsilon, l’importo del voucher nominativo valido per tutte le vetture in pronta consegna e con finanziamento sarà di 4.000 euro sull’allestimento Silver e sino a 4.500 euro sull’allestimento Gold, anche senza usato.

Un altro aspetto prioritario per le concessionarie Fiat e Lancia è la tutela della salute dei clienti. Ogni showroom, infatti, è aperto nel rispetto delle disposizioni relative alla autocertificazione dei movimenti, e applica un rigido protocollo di sicurezza. Fattori cruciali, soprattutto in un momento in cui la mobilità privata assume un ruolo fondamentale per la sicurezza delle persone. I locali sono regolarmente igienizzati così come le vetture esposte, che vengono sanificate dopo ogni utilizzo dimostrativo. Inoltre tutto il personale è munito di Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) per gli incontri con i clienti e l’esecuzione degli interventi. E nei locali sono ben visibili sia la lista delle raccomandazioni di comportamento da adottare sia la segnaletica a pavimento per indicare la prescritta distanza interpersonale di sicurezza. Inoltre, sono offerti gel igienizzante, guanti monouso e mascherine qualora il cliente ne fosse sprovvisto. Non solo: precise procedure regolano l’accettazione e il ritiro delle vetture, nuove o dal post vendita, in modo da limitare le permanenze all’interno degli showroom e nelle officine.