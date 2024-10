Alfa Romeo 4C - Collezione GT “Nicola Larini”: un tributo alla leggenda del DTM

Alfa Romeo omaggia la propria storia nelle competizioni e il pilota Nicola Larini con la 4C - Collezione GT “Nicola Larini”, un progetto esclusivo firmato dal dipartimento Heritage di Stellantis.

La serie limitata, realizzata nell’ambito del programma "Reloaded by Creators", comprende tre esemplari unici basati sulla celebre Alfa Romeo 4C, la supercar che nel 2014 ha segnato il ritorno del Biscione negli Stati Uniti. L'iniziativa vuole celebrare la straordinaria carriera di Larini, il campione che nel 1993 ha portato l’Alfa Romeo 155 V6 TI alla vittoria del prestigioso campionato tedesco DTM, imponendo il marchio italiano nella storia del motorsport internazionale.

La scelta della 4C come base per la Collezione GT non è casuale. Nicola Larini ha infatti sempre espresso grande apprezzamento per questa vettura, descrivendola come un’autentica sportiva, leggera, reattiva e sicura anche nelle condizioni di guida più estreme. “La 4C è una vettura stradale nata per la pista,” afferma il pilota. “Ho avuto l’opportunità di portarla al limite, e le sue qualità in termini di tenuta e sicurezza sono davvero impareggiabili.” La 4C rappresenta per Larini e per molti altri piloti una vettura in grado di coniugare prestazioni eccezionali e un piacere di guida unico, capace di far battere il cuore degli appassionati Alfa Romeo in tutto il mondo.

Tre esemplari unici con livree distintive

Ogni modello della Collezione GT “Nicola Larini” è caratterizzato da una livrea esclusiva, selezionata dallo stesso pilota toscano insieme al Centro Stile Alfa Romeo e a Stellantis Heritage. I colori scelti, Verde Pino, Rosso Prugna e Giallo Ocra, sono un omaggio alle storiche Alfa Romeo Giulia GT degli anni Sessanta e Settanta. Ciascuna tonalità è stata leggermente rivisitata per adattarsi al design moderno e aerodinamico della 4C, mantenendo intatto il carattere audace e distintivo del marchio italiano. Gli inserti bianchi sul frontale e sulla coda posteriore aggiungono un ulteriore tocco di esclusività, enfatizzando le forme scultoree della vettura.

All’interno, il team di progettazione ha seguito le indicazioni di Larini per creare un abitacolo dall’anima “corsaiola”, con sedili rivestiti in microfibra nera per evitare riflessi e garantire il grip necessario durante la guida sportiva. La firma del pilota compare sulla plancia, a confermare l’esclusività di questa collezione e il forte legame con il mondo delle corse.

Un’icona della sportività Alfa Romeo

La 4C incarna la tradizione sportiva di Alfa Romeo, ricordando modelli iconici come la 33 Stradale. Con il suo motore turbo a 4 cilindri da 240 CV e il peso a vuoto di soli 895 kg, grazie al telaio in fibra di carbonio, la 4C offre prestazioni eccezionali. Raggiunge i 100 km/h in soli 4,5 secondi, con una velocità massima superiore ai 250 km/h. Questa supercar compatta è stata progettata per il piacere di guida, e i suoi record sul circuito del Nürburgring confermano il DNA corsaiolo che distingue il marchio.

L’eredità di Nicola Larini e Alfa Romeo nel motorsport

Nicola Larini è una figura leggendaria nel motorsport, celebre per aver dominato il campionato DTM 1993 con l'Alfa Romeo 155 V6 TI. Fu un successo straordinario: Larini ottenne 10 vittorie su 20 gare, portando il titolo dei piloti ad Alfa Romeo e infliggendo uno “shock” ai concorrenti tedeschi, che fino a quel momento avevano dominato la scena. Questo successo segnò un momento epocale per Alfa Romeo, aprendo la strada a ulteriori trionfi nel mondo delle corse turismo.

Dopo il successo della 155, anche l’Alfa Romeo 156 continuò a primeggiare nelle competizioni internazionali, conquistando numerosi titoli tra cui il Campionato Italiano Superturismo e il BTCC inglese. Oggi, il tributo a Larini e alla storia sportiva di Alfa Romeo è rappresentato da queste 4C uniche, destinate a collezionisti e appassionati di tutto il mondo, desiderosi di possedere una parte autentica dell’eredità del brand.

La collezione GT “Nicola Larini” destinata ai collezionisti

La 4C - Collezione GT “Nicola Larini” è una vera e propria dichiarazione d’amore per il marchio Alfa Romeo. Ciascuno dei tre esemplari sarà certificato da Alfa Romeo Classiche e accompagnato da un certificato di autenticità. Il progetto è stato presentato con un video presso le Officine Classiche di Torino, dove Larini ha incontrato Alessandro Ravera, Special Vehicles Operations Manager di Stellantis Heritage, e Alessandro Maccolini, Alfa Romeo Design Project Manager. Questo incontro ha dato vita a un racconto emozionante, che mette in luce l’estetica e la qualità di questi pezzi da collezione.

In conclusione, la 4C - Collezione GT “Nicola Larini” rappresenta un connubio perfetto di storia, design e passione per le competizioni, incarnando i valori autentici del brand. Con questa serie limitata, Alfa Romeo celebra uno dei suoi campioni più iconici e regala agli appassionati un’occasione unica di possedere una supercar destinata a diventare una leggenda.