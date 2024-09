Alfa Romeo accelera in agosto: crescita di Stelvio e Giulia e grande attesa per la nuova Junior

In un contesto di mercato automobilistico italiano in flessione, Alfa Romeo ha registrato una performance notevole nel mese di agosto, trainata dalle ottime vendite dei modelli Stelvio e Giulia.

Questi due simboli del marchio, con le loro versioni Quadrifoglio di punta, hanno ottenuto un significativo incremento nelle vendite al canale privati, contribuendo a migliorare la presenza del brand nel segmento D.

Il SUV Stelvio ha raggiunto una quota del 5,4% nel suo segmento, con un incremento di 1,9 punti percentuali rispetto allo stesso mese dello scorso anno, mentre la berlina Giulia ha segnato un 3,4%, crescendo di 1,4 punti percentuali rispetto ad agosto 2023. Questi risultati, frutto anche della popolare serie speciale Tributo Italiano, rappresentano un’importante conferma del know-how italiano nel settore automobilistico.

Ma le sorprese non finiscono qui. In attesa del primo Porte Aperte previsto per il 21 e 22 settembre, c'è grande fermento per l’arrivo sulle strade italiane della nuova Alfa Romeo Junior, che segna il ritorno del marchio nel segmento B, il più importante sia in Italia che in Europa. Questa compatta sportiva ha già registrato oltre mille ordini solo in Italia, conquistando il cuore dei partecipanti al Roadshow che si è svolto tra giugno e luglio, toccando 49 showroom Alfa Romeo e coinvolgendo circa 9.000 ospiti.

La nuova Junior è disponibile in versione ibrida ed elettrica, senza differenze estetiche tra le due configurazioni. Con potenze che vanno dai 136 CV della versione ibrida ai 156 CV della variante elettrica, fino alla prossima Junior 280 VELOCE, che offrirà 280 CV completamente elettrici, questa vettura si prepara a diventare un punto di riferimento per sportività e tecnologia.

“Sono orgoglioso dei risultati raggiunti da Giulia e Stelvio e siamo certi che la nuova Junior contribuirà in modo significativo alla crescita del marchio,” ha dichiarato Raffaele Russo, Country Manager di Alfa Romeo in Italia. “Voglio ringraziare l’intero team e la rete di vendita per i risultati ottenuti finora e per quelli futuri, che sicuramente arriveranno con il nuovo modello.”

Con un ritorno così forte nel segmento B, Alfa Romeo si prepara a riconquistare il cuore degli automobilisti italiani ed europei, promettendo prestazioni entusiasmanti unite a un design inconfondibile.