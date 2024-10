Alfa Romeo Junior debutta al Salone dell’Auto di Parigi 2024: innovazione ibrida e Made in Italy

Al Salone dell'Auto di Parigi 2024, Alfa Romeo torna sotto i riflettori con la presentazione della nuova Alfa Romeo Junior in versione ibrida,

segnando un momento chiave nel percorso di evoluzione del brand verso la mobilità sostenibile. In uno stand concepito come una vera e propria “Bottega del Made in Italy,” il marchio del Biscione offre ai visitatori un'esperienza multisensoriale che unisce innovazione, tradizione e artigianalità, celebrando l'eccellenza italiana con tre anteprime mondiali di grande rilievo.

Alfa Romeo Junior Ibrida Speciale: debutto mondiale

Il cuore della presentazione è senza dubbio la nuova Alfa Romeo Junior Ibrida Speciale da 136 CV, un’inedita compatta sportiva che si propone di rispondere alle esigenze dei clienti più esigenti. Questo modello è un autentico oggetto di design che unisce il tipico stile Alfa Romeo a tecnologie avanzate in termini di connettività e dinamica di guida.

La Junior Ibrida adotta una configurazione 48v Hybrid VGT (Variable Geometry Turbo), con un motore a tre cilindri da 1,2 litri e turbina a geometria variabile. Il motore termico è affiancato da una componente elettrica che include una batteria agli ioni di litio da 48 volt e un motore elettrico da 21 kW integrato nel cambio a doppia frizione a sei rapporti. Questa combinazione offre una guida fluida, consentendo di viaggiare in modalità elettrica fino al 50% del tempo in città e di raggiungere velocità fino a 150 km/h in condizioni di basso carico.

Dal punto di vista estetico, la Junior Ibrida Speciale si distingue per il design accattivante e sportivo. Tra i dettagli che catturano l'attenzione, troviamo il doppio terminale di scarico, i cerchi in lega “Fori” da 18 pollici, e la nuova calandra Legend, simbolo dell’heritage Alfa Romeo. Gli interni non sono da meno: i sedili sportivi Sabelt rivestiti in Alcantara, il volante in pelle e l'illuminazione ambientale interna a otto colori aggiungono un tocco di lusso a un ambiente che rimane fedele al DNA sportivo della casa italiana. Completa il pacchetto una dotazione di sicurezza avanzata, con guida autonoma di livello 2, telecamera posteriore a 180° e navigatore connesso.

Alfa Romeo Junior 280 Veloce: anteprima nazionale

Un’altra novità che ha catturato l’attenzione al Salone è la Junior 280 Veloce, che rappresenta l’anima sportiva del marchio in una dimensione compatta e maneggevole. Equipaggiata con un motore elettrico da 280 CV, questa versione combina prestazioni elevate con un’eccezionale dinamica di guida, grazie anche al differenziale autobloccante meccanico TorSen e a un assetto ribassato di 25 mm. Il suo sterzo diretto e l'impianto frenante ad alte prestazioni garantiscono un comportamento su strada di altissimo livello, rendendola perfetta sia per l’uso cittadino che per percorsi più impegnativi.

Nonostante le dimensioni contenute, la Junior 280 Veloce è sorprendentemente spaziosa, con un bagagliaio da 400 litriche la posiziona tra le migliori del segmento per capacità di carico. Grazie al peso ridotto di soli 1.590 kg, l'auto offre una combinazione unica di efficienza e performance, risultando anche ecologicamente sostenibile.

Tonale MY25: il C-SUV si rinnova

Al Mondial de l'Auto di Parigi, Alfa Romeo ha anche svelato la versione rinnovata del suo pluripremiato Tonale, nella nuova edizione MY25. Con un tunnel centrale ridisegnato e un nuovo selettore rotativo per il cambio automatico, la nuova versione del C-SUV promette maggiore funzionalità e comfort per il conducente. Inoltre, il display del quadro strumenti è stato ottimizzato, migliorando la visibilità delle informazioni di bordo. Il Tonale MY25 sarà disponibile con motorizzazioni ibrida, plug-in hybrid e diesel, offrendo una gamma completa per ogni tipo di esigenza.

33 Stradale: il manifesto del Made in Italy

Il gioiello dello stand Alfa Romeo è senza dubbio l'iconica 33 Stradale, una fuoriserie prodotta in soli 33 esemplari che incarna l’essenza del marchio: sportività, passione e artigianalità Made in Italy. Questa vettura rappresenta il culmine del know-how tecnologico e della maestria artigianale di Alfa Romeo. Con un design che richiama l’audacia della 33 Stradale del 1967, la nuova versione è una vera opera d’arte in movimento, che coniuga bellezza e prestazioni. La produzione della 33 Stradale inizierà nel dicembre 2024, con consegne previste in tutto il mondo, inclusa la Francia.

Quadrifoglio Super Sport: tributo alla storia

Completa l'esposizione parigina la Giulia Quadrifoglio Super Sport, che celebra la vittoria di Alfa Romeo alla Mille Miglia del 1928. Questa serie limitata si distingue per una reinterpretazione inedita del logo Quadrifoglio, che per la prima volta è presentato con sfondo nero, sottolineando il carattere aggressivo e sportivo del modello. Con un motore V6 biturbo da 520 CV, la Giulia Quadrifoglio Super Sport offre prestazioni elevate e un’esperienza di guida dinamica e precisa, rendendola una delle vetture di riferimento nel segmento.

L’esperienza immersiva della "Bottega" Alfa Romeo

Oltre alla presentazione dei nuovi modelli, lo stand Alfa Romeo al Salone di Parigi è stato trasformato in una Bottega del Made in Italy, un'area espositiva che celebra l’eccellenza artigianale italiana. Marchi iconici come Alcantara, Poltrona Frau, Schedoni e Desire Fragrances sono stati coinvolti per offrire un’esperienza multisensoriale ai visitatori. Il risultato è un’immersione totale nel mondo dell’artigianato italiano, dove tecnologia, design e tradizione si fondono in un’atmosfera esclusiva e raffinata.

Con il debutto della Junior Ibrida Speciale, della 280 Veloce, e della rinnovata Tonale MY25, Alfa Romeo conferma il suo impegno verso una mobilità sempre più sostenibile e tecnologicamente avanzata, mantenendo intatti i valori di sportività e passione che hanno reso il marchio celebre in tutto il mondo. Al Salone dell’Auto di Parigi 2024, Alfa Romeo ha dimostrato ancora una volta la sua capacità di innovare, senza mai perdere il legame con la tradizione e l’eccellenza del Made in Italy.