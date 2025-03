Alfa Romeo Junior ibrida Q4: la nuova trazione integrale intelligente tra efficienza e sportività

Con il lancio della nuova Alfa Romeo Junior Ibrida Q4, la casa automobilistica italiana completa l'offerta della sua compatta premium,

già commercializzata con grande successo in 38 Paesi e forte di oltre 30.000 ordini globali. Di questi, un notevole 19% è rappresentato dalla configurazione full electric, un risultato destinato a crescere ulteriormente grazie all’introduzione di questa variante ibrida con trazione integrale intelligente.

La grande novità della Junior Ibrida Q4 è rappresentata proprio dal sistema di trazione integrale Q4, unico nella sua categoria ad offrire la gestione automatizzata dell’asse di trazione posteriore attraverso la rivoluzionaria tecnologia Power Looping Technology. Un’innovazione che assicura la trazione integrale anche con livelli molto bassi di carica della batteria, rispondendo perfettamente ai valori di sportività e sicurezza tipici del DNA Alfa Romeo.

La trazione integrale Q4 si adatta automaticamente alle diverse condizioni di guida, gestita in modo intelligente dal selettore Alfa Romeo DNA. Nelle modalità di guida “Natural” e “Advanced Efficiency”, il sistema privilegia l'efficienza energetica operando prevalentemente in trazione anteriore (FWD) fino a 90 km/h, con la possibilità di passare automaticamente in AWD quando necessario. Nella modalità “Dynamic”, invece, l'auto sfrutta sempre la trazione integrale fino a 40 km/h per garantire massima reattività e motricità, per poi tornare alla sola trazione anteriore sopra tale velocità, bilanciando prestazioni ed efficienza.

Un ruolo fondamentale è giocato dalla modalità specifica "Q4", che garantisce la trazione integrale costante fino a 30 km/h, mantenendo la massima motricità nelle partenze e a basse velocità. Superata questa soglia, il sistema SMART Q4 interviene per assicurare una rapida attivazione della trazione posteriore fino ai 90 km/h. Questa caratteristica consente alla Junior Ibrida Q4 di mantenere prestazioni e sicurezza ai massimi livelli, anche nelle condizioni di guida più impegnative.

La vera esclusività del sistema risiede nella Power Looping Technology: anche quando la batteria è quasi scarica, il motore elettrico anteriore si trasforma in un generatore di energia, alimentando direttamente il motore posteriore e mantenendo attiva la trazione integrale senza interruzioni. Questo permette di garantire una continuità assoluta nelle prestazioni, elemento cruciale per affrontare qualsiasi condizione climatica e stradale.

La nuova configurazione offre un’esperienza dinamica unica, elevando sensibilmente l’agilità e la precisione in curva rispetto alla già eccellente versione FWD. Grazie alla gestione ottimizzata della coppia e alle nuove sospensioni posteriori indipendenti MultiLink, introdotte per la prima volta su questa piattaforma, la vettura beneficia di un comfort superiore e di una stabilità senza precedenti, riducendo significativamente il sottosterzo e migliorando la traiettoria in curva.

Sul piano dell’efficienza, la nuova Junior Ibrida Q4 si conferma leader nella sua categoria. L’assenza di collegamento fisico tra gli assi permette infatti di contenere al massimo consumi ed emissioni, con valori di CO2 che restano sotto la soglia dei 120g/km, rendendo il veicolo un riferimento assoluto per chi cerca un equilibrio perfetto tra prestazioni e sostenibilità.

Il nuovo modello si rivolge a una clientela estremamente diversificata, dagli appassionati di sport invernali ai professionisti che necessitano di versatilità quotidiana, fino alle flotte aziendali che cercano efficienza e sicurezza. La combinazione tra un motore turbo benzina da 1,2 litri da 136cv e due motori elettrici da 21 kW offre una potenza complessiva di 145cv, con un motore elettrico integrato nella trasmissione automatica a doppia frizione a sei marce sull’asse anteriore e un altro montato sull’asse posteriore.

Le caratteristiche estetiche e le dotazioni premium della Junior Ibrida Q4 confermano ulteriormente la vocazione premium del modello. La vettura sfoggia una reinterpretazione moderna dello storico scudetto “Leggenda”, fari Full LED Matrix e cerchi in lega "Petali" da 18 pollici. Gli interni si distinguono per i sedili Spiga riscaldati con regolazioni elettriche e massaggio per il conducente, un sistema infotainment da 10,25 pollici, illuminazione interna a 8 colori e tecnologia di guida autonoma di livello 2 con telecamera posteriore a 180°, portellone elettrico hands-free e sistema keyless.

Bruno Vanel, VP Prodotto Marca Alfa Romeo, ha commentato: «Con la nuova Alfa Romeo Junior Ibrida Q4 abbiamo compiuto un passo decisivo nel segmento dei SUV compatti premium. La nostra tecnologia Power Looping Technologye il sistema intelligente di trazione integrale Q4 rappresentano perfettamente il DNA Alfa Romeo, garantendo massima efficienza, prestazioni sportive e sicurezza totale in ogni condizione. Siamo orgogliosi di ampliare ulteriormente l'offerta della nostra gamma Junior, soddisfacendo le esigenze di una clientela sempre più diversificata e attenta alle innovazioni tecnologiche e alla sostenibilità».

La Junior Ibrida Q4 porta dunque a un livello superiore il concetto stesso di compatta premium, garantendo agli appassionati del marchio Alfa Romeo un’esperienza di guida unica, sicura e sostenibile, capace di adattarsi a tutte le condizioni di guida con un’eccezionale versatilità.