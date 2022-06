Alfa Romeo, Porte Aperte dedicato alla Nuova Tonale

Per due settimane Milano, Roma, Napoli e Firenze saranno presidiate con oltre 780 mq di spazi, 6 maxi led-wall e numerosissime attivazioni, portando Tonale nel cuore pulsante del tessuto urbano.

Nei giorni 11 e 12 giugno gli showroom Alfa Romeo accoglieranno il grande pubblico con un suggestivo Porte Aperte dedicato a Tonale, la prima C-SUV elettrificata del marchio che segna la sua metamorfosi verso una nuova era della connettività e dell’elettrificazione, mantenendo intatto l’inimitabile DNA che l’ha reso un’icona a livello globale.

Si tratta quindi di un momento storico che Alfa Romeo celebra con una grande e suggestiva campagna omnicanale, declinata su stampa, Digital e social con formati specifici e di forte impatto, oltre a una spettacolare pianificazione DOOH (Digital Out Of Home) che sfrutta le potenzialità dei maxischermi led per veicolare i valori del brand e le peculiarità del prodotto, anche in modo interattivo. Una comunicazione innovativa, quindi, che ben si addice a Tonale, un modello ricco di contenuti e software all’avanguardia che la rendono l’Alfa Romeo più tecnologica di sempre.

Per due settimane l’iniziativa coinvolgerà quattro principali città italiane - Milano, Roma, Napoli e Firenze – e presidierà le zone più strategiche per il business, lo shopping e il tempo libero di ciascuna località. Un piano strategico all’insegna dell’innovazione, quindi, che porta Tonale nel cuore pulsante del tessuto urbano. Più di 780 mq di spazi, 6 maxi led-wall, 19 attivazioni nel centro storico di Firenze: sono solo alcuni dati dell’operazione che ha coinvolto i circuiti e le soluzioni media più innovative dello scenario OOH italiano.

Partendo dalle coinvolgenti scene dello spot TV, in onda negli stessi giorni, le installazioni invitano i passanti a vivere appieno la propria passione per il design a Milano e quella per lo stile italiano a Roma. Del resto, Alfa Romeo Tonale unisce un design distintivo, sensuale e italiano con lo stile originale e moderno tipicamente Alfa Romeo, in una sintesi tra un Heritage prezioso e l’anticipazione del futuro. In dettaglio, a Milano la pianificazione si è concentrata su The Corner, il più grande digital landmark italiano e secondo in Europa, posizionato nel nevralgico distretto di Gae Aulenti-Porta Nuova, con l’aggiunta di un maxi digital-wall in zona Brera. A Roma, invece, i tre prestigiosi maxi led-wall sono nelle zone Musei Vaticani, Parioli e Piazza Adriano.

Con la stessa logica, si rende omaggio alla città di Napoli e al vicino stabilimento “Giambattista Vico” di Pomigliano d’Arco, “culla” di Tonale e una delle realtà produttive più avanzate nel mondo automotive, dove è stata realizzata una linea di montaggio dedicata con tecnologie d’avanguardia e livelli di automazione senza precedenti. Tutto ciò contribuisce all’altissima qualità raggiunta con il nuovo modello. Tra l’altro, a Napoli sarà proprio Alfa Romeo Tonale uno dei primi brand ad accendere il nuovo maxi led-wall di via Chiaia.

Infine, l’affascinante Firenze, città simbolo del Rinascimento e della centralità dell’uomo, ospita un maestoso presidio in Piazza della Repubblica con 19 vetrine. Anche Tonale incarna il nuovo Rinascimento del marchio e la centralità dell’uomo è uno dei suoi capisaldi costruttivi. Basti dire che gli interni del nuovo C-SUV sono concepiti in funzione del guidatore, per un’esperienza di guida sicura e ineguagliabile. La stessa cura viene riservata ai passeggeri che hanno a disposizione lo spazio ideale per viaggiare comodamente. Nasce così un ambiente disegnato per e intorno agli occupanti, connotato da una meticolosa attenzione dei dettagli che sposa la ricerca della più elevata qualità, proprio quello che caratterizza un brand premium come Alfa Romeo.