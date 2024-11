Alfa Romeo registra una crescita nel mercato italiano

Alfa Romeo continua la sua ascesa nel mercato italiano, registrando risultati di rilievo nel mese di ottobre, con performance eccellenti tanto nel segmento dei privati quanto nel canale fleet.

Il marchio del Biscione, da sempre legato a una clientela appassionata, sta ora consolidando una crescita che dimostra il suo appeal anche nei canali di noleggio e fleet aziendale. La strategia di Alfa Romeo, supportata da una gamma competitiva e innovativa, sta dunque ripagando, come dimostrano i dati.

Il modello Stelvio ha segnato una forte crescita nel mese di ottobre, raggiungendo una quota di mercato del 7,6% nel suo segmento, un aumento di 1,6 punti percentuali rispetto al mese di settembre. Nel canale dei privati, Stelvio ha visto una quota di mercato del 5,7%, con un incremento significativo di 2,2 punti percentuali rispetto al mese precedente. Anche nel comparto “fleet by dealer”, Stelvio ha ottenuto risultati importanti, con una quota di mercato del 6%, registrando una crescita di 1,8 punti percentuali rispetto a settembre. Nel Noleggio a Lungo Termine (NLT), Stelvio si è piazzato al secondo posto con una quota del 10,9%, incrementando di ben 4 punti percentuali rispetto al mese precedente, a conferma della sua popolarità tra i clienti business.

Non meno rilevante è stato il contributo della Giulia, che ha conquistato una segment share del 3,6%, evidenziando un incremento di 2 punti percentuali rispetto a ottobre 2023 e di 3,3 punti rispetto a settembre 2024. La berlina sportiva ha riscontrato un particolare successo nel canale privati, dove ha raggiunto una quota del 5,6%, in crescita rispetto all'anno precedente e con un ulteriore balzo di 2 punti rispetto a settembre 2024.

Uno dei principali driver della crescita di Alfa Romeo è la nuova Junior, che ha raccolto oltre 3.600 ordini dal lancio, con quasi 1.500 ordini nel solo mese di ottobre. Questo modello, disponibile sia in versione ibrida che elettrica, sta incontrando un forte apprezzamento da parte di una nuova generazione di clienti. I preventivi per la Junior sono aumentati del 5,5% rispetto a settembre, passando da 5.400 a 5.700 richieste, a testimonianza di un interesse crescente che potrebbe tradursi in ulteriori vendite nei prossimi mesi.

Raffaele Russo, Country Manager di Alfa Romeo in Italia, ha espresso grande soddisfazione per i risultati ottenuti: “Sono molto soddisfatto delle performance commerciali di Alfa Romeo registrate ad ottobre, segno che il brand continua a regalare emozioni viscerali alla propria clientela. Certo Stelvio e Giulia continuano a giocare un ruolo da protagonisti, tanto tra i clienti privati quanto nei canali del NLT e delle flotte by dealer, ma ci aspettiamo un contributo significativo anche dalla nuova Alfa Romeo Junior.”

Russo ha inoltre ringraziato la rete di vendita e la squadra Alfa Romeo per il contributo essenziale in questo percorso di crescita, aggiungendo che il marchio è pronto a rispondere a una domanda sempre più diversificata, sia tra i clienti privati che nel settore business.

Il trend positivo di Alfa Romeo si inserisce in un contesto di crescita generale per il settore automobilistico in Italia, con i veicoli del marchio che riescono a intercettare la domanda di chi cerca prestazioni elevate e stile unico. Le forti vendite nei segmenti dei privati e fleet e il successo nel canale NLT confermano che la strategia di ampliamento della gamma sta rispondendo alle esigenze di una clientela più ampia e diversificata.

Con modelli come Stelvio e Giulia, già ben consolidati, e la nuova Junior che conquista i giovani alfisti, Alfa Romeo sembra aver intrapreso un percorso di espansione stabile nel mercato italiano, che potrebbe portare a un ulteriore consolidamento del marchio nei prossimi mesi.