Alfredo Altavilla entra in BYD come Special Advisor per guidare l'espansione in Europa

BYD, leader mondiale nella produzione di veicoli a nuova energia (NEV) e di batterie, ha annunciato la nomina di Alfredo Altavilla come Special Advisor per il mercato europeo.

Questo incarico evidenzia l'ambizioso obiettivo del marchio di rafforzare la propria posizione in uno dei mercati più rilevanti a livello globale, grazie all’esperienza di un dirigente di alto profilo come Altavilla.

Con una laurea in Economia conseguita presso l'Università Cattolica di Milano, Alfredo Altavilla vanta una carriera brillante e una solida esperienza nel settore automobilistico. Ha ricoperto ruoli chiave in diverse aziende di primo piano, tra cui Fiat Chrysler Automobiles (FCA), dove ha operato come Chief Operating Officer per l'area EMEA e ha guidato lo sviluppo globale del business. Inoltre, ha avuto un impatto significativo in aziende come Iveco, Fiat Powertrain Technologies, e ITA Airways.

Stella Li, Executive Vice President di BYD, ha commentato: “L’ingresso di Alfredo Altavilla nel nostro team europeo rappresenta un tassello fondamentale nella nostra strategia di crescita. La sua vasta esperienza e la sua visione strategica saranno determinanti per posizionare BYD come leader nella mobilità sostenibile in Europa.”

L'Europa, con la sua forte spinta verso l'adozione di tecnologie sostenibili e la mobilità elettrica, rappresenta un mercato strategico per BYD. La nomina di Altavilla arriva in un momento cruciale per il marchio, che mira a consolidare la sua presenza nel continente, offrendo soluzioni innovative che rispondano alle esigenze dei clienti europei.

Parallelamente al suo nuovo ruolo in BYD, Altavilla continua a ricoprire posizioni di rilievo come Senior Advisor per CVC Capital Partners in Europa e membro del consiglio di amministrazione di varie società, tra cui Enerpac Tool Group e MSX. La sua esperienza sarà fondamentale per guidare BYD in un mercato competitivo e in rapida evoluzione come quello europeo.

Con l'arrivo di Altavilla, BYD rafforza la sua missione di diventare un attore principale nella mobilità sostenibile in Europa, confermando il suo impegno verso un futuro più verde e innovativo.