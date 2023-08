Alpine A424_β, l’Hypercar pronta al debutto in pista

Il prossimo 9 giugno, con il reveal della showcar A424_β, Alpine ha accelerato i preparativi per la futura LMDh progettata per la categoria top Hypercar del Campionato Mondiale FIA di Endurance (FIA WEC).

Frutto di una collaborazione senza precedenti tra i Dipartimenti Design e Racing di Alpine, l’A424 è fedele alla visione svelata in occasione della 24 Ore di Le Mans. Quintessenza della sportività Alpine, sfiderà i più grandi nomi del motorsport a partire dall’anno prossimo con uno stile unico, sottolineato da una firma luminosa incisiva e già emblematica. Questo prototipo di innegabile purezza e dinamicità sarà anche il primo di Alpine ad entrare nella disciplina nell’era delle ibride.

FIRE-UP DI SUCCESSO

Per affrontare la sfida della categoria top, Alpine vivrà un’estate sportiva dietro le quinte. Studiato e sottoposto a test sui banchi per diversi mesi, il motore dell’Alpine A424 si avvicina alla configurazione definitiva grazie al lavoro svolto con Mecachrome. Il V6 monoturbo da 3,4 litri che eroga, come da regolamento, 500 kW (675 cv), abbinato ad una trasmissione Xtrac, è arrivato di recente nelle officine di Oreca per essere integrato nel primo telaio dell’A424.

Dopo il suo arrivo a Signes, ci si è concentrati sul completamento del montaggio, sulla convalida dei sistemi elettrico, elettronico ed ibrido, ma anche sulle procedure operative dell’A424. Il fire-up è avvenuto mercoledì 5 luglio alle ore 12:15. Il blocco motore, che ha preso vita per la prima volta nella scocca, ha svelato la sua melodia, premiando gli sforzi compiuti da tutti i team e avviando la vera e propria fase di sviluppo.