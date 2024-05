Alpine amplia l'Atelier con tre livree iconiche per la mitica A110

Alpine, il marchio francese sinonimo di sportività ed eleganza, ha recentemente ampliato l'offerta del suo Atelier Alpine, il programma di personalizzazione dedicato alla A110.

Tre nuove livree iconiche, ispirate alla ricca storia del marchio nel motorsport e nel design, sono ora disponibili per i proprietari della coupé sportiva, permettendo loro di rendere la propria A110 ancora più unica e distintiva.

Un Omaggio alla Storia e alla Passione

Le tre nuove livree, denominate French Signature, Racing Heritage e US Racing 2023, rappresentano un omaggio alla storia e alla passione che hanno sempre caratterizzato Alpine. Ognuna di esse racconta una storia diversa, legata a momenti significativi del passato del marchio, e offre ai clienti la possibilità di esprimere la propria personalità e il proprio legame con il mondo Alpine.

La livrea French Signature è un tributo alle origini di Alpine a Dieppe, in Francia. La linea tricolore che attraversa il cofano e il tetto, insieme al motivo triangolare "Snowflakes" e alla mitica "A" con la freccia, simboli iconici del marchio, richiamano l'eleganza e lo stile inconfondibile del design francese.

La livrea Racing Heritage, invece, celebra il DNA sportivo di Alpine e la sua lunga tradizione nel motorsport. La doppia striscia bianca che percorre la vettura, insieme al numero 55, che ricorda l'anno di fondazione del marchio da parte di Jean Rédélé, evocano le emozioni delle gare leggendarie e delle vittorie epiche.

Infine, la livrea US Racing 2023 è un omaggio alla recente partecipazione di Alpine alla Pikes Peak International Hill Climb, dove la A110 GT4 Evo ha conquistato il podio. Questa livrea, che replica quella della vettura da corsa, è un simbolo di audacia e performance, un invito a spingersi oltre i propri limiti.

Personalizzazione su Misura

Le tre nuove livree si aggiungono all'ampia gamma di opzioni di personalizzazione già disponibili nell'Atelier Alpine, che include una vasta scelta di colori per la carrozzeria, cerchi in lega, pinze dei freni, interni e finiture. I clienti possono così creare la propria A110 su misura, scegliendo tra infinite combinazioni di colori e materiali, per un risultato unico e personalizzato.

L'Atelier Alpine è un luogo dove la passione per l'automobilismo incontra la creatività e l'artigianalità. Gli esperti del marchio sono a disposizione dei clienti per consigliarli e guidarli nella scelta delle opzioni di personalizzazione più adatte alle loro esigenze e ai loro gusti.

Un'Esperienza Unica

Scegliere una livrea per la propria A110 non è solo una questione di estetica, ma anche un modo per esprimere la propria personalità e il proprio legame con il marchio Alpine. Ogni livrea racconta una storia, evoca emozioni e crea un legame speciale tra il proprietario e la sua vettura.

L'Atelier Alpine offre ai clienti un'esperienza unica, un viaggio alla scoperta della storia e della passione che hanno reso Alpine un marchio leggendario. Un'esperienza che va oltre la semplice scelta di una livrea, ma che diventa un vero e proprio percorso di personalizzazione, in cui ogni dettaglio è curato con la massima attenzione e dedizione.

Un Futuro di Innovazione e Passione

L'ampliamento dell'offerta dell'Atelier Alpine è un ulteriore passo avanti nella strategia del marchio di offrire ai propri clienti un'esperienza sempre più personalizzata e coinvolgente. Alpine, infatti, è impegnata a sviluppare nuove soluzioni e tecnologie per rendere la A110 ancora più unica e desiderabile.

Il futuro di Alpine è ricco di promesse, con nuovi modelli in arrivo e un impegno costante nell'innovazione e nella sostenibilità. Ma il marchio non dimentica le sue radici e la sua storia, che continuano a ispirare e guidare il suo percorso verso il futuro.

L'Atelier Alpine è un luogo dove passato, presente e futuro si incontrano, dove la passione per l'automobilismo si fonde con la creatività e l'innovazione. Un luogo dove ogni cliente può trovare la propria A110 ideale, un'auto unica e personalizzata, che riflette la sua personalità e il suo stile di vita.