Alpine: cresce del 9% nel primo semestre 2023, dopo un anno record nel 2022

«Alpine è una Marca sportiva dinamica, con un successo che non si smentisce mai, che sta portando i suoi obiettivi di crescita a livello internazionale.

Con circa 1.900 Alpine vendute, il portafoglio ordini del primo semestre corrisponde al massimo dell’attuale capacità produttiva della Manufacture Alpine Dieppe Jean Rédélé. Il successo si basa sull’iconica A110, che continua a rinnovarsi e le cui versioni alto di gamma rappresentano oggi i 3/4 delle vendite. Incentivato dalla serie limitata A110 R Le Mans, il mese di giugno 2023 registra un record storico di vendite. Questo conferma la validità della nostra strategia di ampliamento della gamma Alpine con il lancio di 7 nuovi modelli entro il 2030», ha spiegato Antonino Labate, Direttore Vendite, Marketing e Customer Experience di Alpine.

1.863 nuove immatricolazioni nel primo semestre 2023

Dopo una crescita record del 33% nel 2022, Alpine continua questa dinamica con un aumento del 9% nel primo semestre 2023. L’anno si preannuncia promettente per la Marca, che ha raggiunto i suoi obiettivi di vendita con 1.863 immatricolazioni (+ 159 unità rispetto al primo semestre 2022).

A Giugno il volume delle vendite si è attestato a 593 unità

I risultati commerciali del primo semestre 2023 sono trainati dalle vendite di 593 Alpine realizzate nel mese di giugno. Giugno 2023 ha registrato un aumento del 71% rispetto a Giugno 2022 (+ 247 immatricolazioni), grazie alla serie limitata del momento, e supera il precedente record di Marzo 2019 con 536 immatricolazioni.

Continua il successo delle versioni e serie limitate dell’Alpine A110

Il mix di versioni A110 GT, A110 S e A110 R rappresenta il 77% delle vendite di Alpine nel primo semestre 2023 (+ 5 punti rispetto al primo semestre 2022). Dal lancio avvenuto a Dicembre 2022, sono state vendute 1.155 unità dell’A110 R, di cui 900 nel primo semestre 2023. Le 200 unità della serie limitata Alpine A110 San Remo 73, lanciata a Marzo, hanno registrato il tutto esaurito in pochi giorni. Lo stesso vale per le 100 unità dell’edizione esclusiva dell’A110 R Le Mans, svelata a Giugno per il centenario della 24 Ore di Le Mans®.

Alpine espande la sua rete a livello internazionale con aperture in nuovi Paesi

Nel primo semestre 2023, la Marca continua ad espandersi raggiungendo un totale di 144 punti vendita nel mondo. L’obiettivo è arrivare a 160 punti vendita a fine 2023, soprattutto nei mercati in crescita di Alpine, nel Regno Unito e in Germania. La Marca conquista nuovi mercati come Israele, con lo showroom inaugurato a Tel Aviv a giugno, e il Marocco entro fine 2023.

Immatricolazioni Alpine nel primo semestre 2023