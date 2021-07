Andrea Nucita testa la Peugeot e-208

La mia è una Peugeot e-208, 100% elettrica e che coniuga il design dinamico e moderno che caratterizza la 208 di nuova generazione con un comportamento stradale davvero appagante, super silenziosa, senza vibrazioni, molto reattiva e con zero emissioni di CO2. Cosa volere di più?

Ecco...in gara il mio navigatore mi legge le note, in città devo seguire i messaggi di mia moglie...Parcheggio, vado dal fruttivendolo e riparto. Per fortuna che con e-208 posso parcheggiare gratuitamente in molti parcheggi ed ho libero accesso al centro città. Diventa quasi un gioco da ragazzi.

e-208 è una vera regina dei centri cittadini ma non solo, grazie alle avanzate funzioni di assistenza alla guida e alla sua autonomia di ben 340 km, permette di superare ampiamente i confini urbani e affrontare percorsi di media lunghezza con grande serenità. Oltretutto, è anche facile e veloce da ricaricare! Può bastare anche solo mezz’ora per fare quasi il pieno.

Ma parliamo di prestazioni, perché quelle mi interessano molto.

I 136 cavalli di cui è dotata le donano uno sprint davvero notevole. Nelle partenze al semaforo può lasciare indietro anche gli scooter più potenti, ma non si tratta solo di vigore e reattività, è un nuovo modo di concepire il piacere di guida, ancor più appagante, grazie anche al baricentro concentrato verso il basso, elemento niente affatto scontato.

Se solo non fosse interrotto dalle commissioni…. Ecco un altro messaggio... Stavo per tornare a casa ma puntualmente arriva il contrordine.... Nuova Peugeot e-208 è dotata di 3 modalità di guida (ECO, NORMAL e SPORT) che mi permettono di cucirmela addosso in funzione del mood di guida del momento. Finalmente esco dal traffico e riesco ad assaporare il piacere della funzione sport. Che bella questa e-208!