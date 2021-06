Arval Italia punta sul noleggio a lungo termine ai privati

Con circa 65mila veicoli noleggiati, cresce anche in Italia il trend del noleggio a lungo termine ai privati. Una tendenza che ha spinto Arval Italia, società leader nel noleggio auto a lungo termine e nei servizi di mobilità innovativi e sostenibili, ad ampliare e diversificare la propria offerta ad aprire due nuovi store a Milano e Firenze e a lanciare nuovi prodotti per soddisfare le nuove richieste di mobilità delle persone, oggi sempre più attente a valutare soluzioni alternative all’acquisto dell’auto. Al prodotto di noleggio a lungo termine ‘core’ di Arval che prevede, a fronte di un canone fisso mensile, il noleggio del veicolo per 36 o 48 mesi, 100.000 km e tanti servizi inclusi (manutenzione ordinaria e straordinaria, assistenza h24, copertura assicurativa, consegna a domicilio, valutazione ed eventuale ritiro dell’usato), si aggiungono oggi, infatti, nuove proposte di mobilità come il ‘noleggio leggero’. Si tratta di una proposta per coloro che fanno un uso moderato dell’auto ed è caratterizzata dalla massima accessibilità, anche in virtù dell’anticipo iniziale, pari a zero. Prevede il noleggio per 60 mesi e 40.000 chilometri inclusi, che possono essere aumentati su richiesta del cliente. Il canone è sempre fisso e, anche in questo caso, include i servizi principali del noleggio. C’è poi la proposta ‘Flix Lease’ che prevede il noleggio dell’auto per un periodo minimo di 6 mesi, allo scadere dei quali, il cliente è libero di restituire l’auto oppure di continuare a tenerla per tutto il tempo di cui ha bisogno. L’anticipo è pari a 0 e, sempre a fronte di un canone fisso mensile, si hanno a disposizione 18.000 chilometri nell’arco dei 6 mesi, manutenzione ordinaria e straordinaria, assistenza h24, copertura assicurativa, pneumatici all season, consegna a domicilio o ritiro presso una selezione degli Arval Premium Center o Arval Center, i riparatori aderenti al Network preferenziale Arval. La consegna dell’auto è prevista entro 7 giorni. “Arval Mid Term for Private’ è il noleggio mensile da 1 a 24 mesi di Arval, già da 5 anni disponibile per i clienti business e da oggi fruibile anche dai privati. Un prodotto all’insegna della massima flessibilità: si sceglie tra diverse categorie di auto (dalle city car alle compatte fino ai SUV e alle station wagon), la consegna è prevista entro le 72 ore presso uno degli Arval Premium Center o Arval Center che offrono il servizio oppure, su richiesta, a domicilio. L’anticipo è sempre pari a zero e il periodo minimo di noleggio è di un mese.

Si tratta di una soluzione ideale per tutti coloro che hanno esigenze di mobilità temporanee, professionali ma anche personali, come ad esempio una vacanza “lunga” un mese. “Grazie a tutti questi nuovi prodotti, siamo in grado di proporre ai consumatori soluzioni di mobilità da 1 mese a 5 anni - dichiara Alessandro Pigazzi, Direttore Retail di Arval Italia -. La pandemia ha cambiato le abitudini di vita di molte persone e anche il loro modo di spostarsi. Il noleggio, per le sue caratteristiche di semplicità, sicurezza e convenienza, sta conquistando sempre più consensi tra i consumatori privati tanto che, nell’ultimo anno, la flotta di Arval Italia noleggiata ai privati è cresciuta di circa il 60%”.