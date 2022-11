Assicurazioni auto online: consigli per scegliere la polizza sul web

Assicurazioni auto online: come confrontare le migliori offerte sul web per scegliere la migliore soluzione assicurativa orientata al risparmio

Obiettivo risparmio: come scegliere la propria polizza assicurativa evitando di spendere cifre folli? In questi tempi è necessario fare sempre la scelta giusta, cercando di far equilibrare le spese con i vantaggi dei prodotti e dei servizi che compriamo. Consumare meno e risparmiare è l’obiettivo di tutte le famiglie italiane, anche per fare fronte a qualche piccolo imprevisto dietro l’angolo.

Tra le voci di spesa di una famiglia italiana, una parte sempre consistente è quella che viene dedicata alla macchina. E del budget che dobbiamo destinare al veicolo, la parte più “preziosa” e delicata è quella da destinare alla polizza assicurativa della nostra auto. È doveroso farsi due conti. Ma prima di tutto, è necessario fare chiarezza sul concetto di risparmiare, quando si parla di assicurazioni.

Non sempre i conti aritmetici danno ragione. Non sempre risparmiare denaro su una tariffa significa risparmiare. Spesso, risparmiare qualche euro potrebbe rivelarsi, alla lunga, un errore strategico. Ma vediamo di capire come funziona il mondo delle assicurazioni auto. La più grande novità degli ultimi anni è l’ingresso delle compagnie online. Con il mondo ormai proiettato allo shopping digitale, a poco a poco sempre più persone si sono abituate a comprare online. È diventato abbastanza semplice affidarsi al web per acquistare prodotti e servizi. Parlando di assicurazioni, le cose diventano un filino più complesse. Bisogna stare attenti, perché non tutto sul web è uguale. Le offerte sono tantissime, ma come sempre parlando di assicurazioni, bisogna essere molto sicuri di tutte le opzioni che si pongono di fronte a noi.

Prima di contrarre una polizza online, è buona regola, se non si hanno le idee chiare, selezionare almeno tre proposte di altrettante compagnie online. Le offerte e i servizi si potranno così mettere a confronto per farsi un’idea di quel che si può ottenere.

Va ricordato, tuttavia, che una buona assicurazione non dev’essere soltanto economica ma anche completa. Per cercare di dare una piccola mano ai nostri lettori, abbiamo fatto la nostra ricerca. In questi mesi autunnali, tra le migliori assicurazioni auto online del mese troviamo Allianz Direct. La compagnia è molto competitiva rispetto ai servizi che offre, ma anche conveniente se consideriamo le tariffe: i preventivi sono a partire da 162 euro all’anno. Si tratta di una valutazione generale poiché, com’è noto, il prezzo della polizza dipende anche da fattori soggettivi. Tuttavia, in seguito a un’analisi ancora più approfondita, ci siamo accorti che Allianz Direct consente di strappare una tariffa vantaggiosa anche applicando offerte e promozioni. Per i mesi autunnali, ad esempio, è previsto l’abbattimento del 10% dei costi sulla garanzia Assistenza Stradale. La compagnia ha un set interessante di sconti e soluzioni su misura anche per chi assicura auto elettriche o ibride. Infine, la compagnia si mostra sempre molto attenta alla fidelizzazione dei clienti. Dopo l'acquisto della prima polizza, Allianz Direct prevede sconti fino al 25% su tutte le altre, nuove o di rinnovo.