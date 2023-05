Atteso per l’estate il lancio della Nuova 600

Freme l’attesa in vista del lancio della nuova Fiat 600,

il mini Suv che sarà disponibile anche in versione elettrica. Secondo i soliti ben informati la nuova vettura dovrebbe essere presentata a inizio estate. Da alcune indiscrezioni di stampa e le immagini paparazzate la Nuova 600 dovrebbe farsi notare per i doppi fari tondi con un piccolo prolungamento di plastica laterale e una griglia più in basso, oltre a due aperture laterali, che sembrano integrare i fendinebbia.

La versione elettrica disporrà di una batteria agli ioni di litio montata sotto il pianale da 54 kWh che alimenterà un motore elettrico anteriore da 156 cavalli. L'autonomia si aggirerà attorno ai 400 chilometri, ma sarà disponibile anche con un tre cilindri 1.2 turbobenzina da 100 cavalli con cambio manuale. In futuro, però, non è da escludere che quest'ultimo possa essere proposto anche nella versione ibrida da 136 cavalli, già pronta per l'Euro 7.

(Foto Cochespias)