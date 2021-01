Audi: emissioni di CO2 nel 2020 inferiori agli obiettivi richiesti dall'Europa

Con una media di gamma di 101,5 grammi per chilometro, Audi si è attestata ben al di sotto della soglia di 105,6 g/km richiesta dalla legge nel 2020. Un valore migliore del 20% rispetto al 2019 e grazie al quale Audi contribuisce positivamente al risultato globale del Gruppo Volkswagen.

"La sostenibilità è un pilastro centrale della nostra strategia. Consideriamo il valore medio delle emissioni del Brand un indicatore importante del nostro impegno e proseguiremo con la massima determinazione nell’elettrificazione della gamma”, ha affermato Hildegard Wortmann, Membro del Board di Audi AG per le Vendite e il Marketing. “La presenza di modelli a zero emissioni o comunque a elevata elettrificazione continuerà a crescere costantemente all’interno del nostro portfolio di prodotti. Nel 2021 presenteremo due novità 100% elettriche in due diversi segmenti”.

La Casa dei quattro anelli svelerà a breve la Gran Turismo a elettroni Audi e-tron GT: una vettura che susciterà forti emozioni e diventerà l’auto elettrica più performante mai realizzata dal Brand. Audi e-tron GT verrà seguita da Audi Q4 e-tron, primo modello BEV dei quattro anelli basato sulla piattaforma modulare elettrica MEB del Gruppo Volkswagen.

Per il calcolo delle emissioni medie di CO 2 attribuibili alla flotta Audi sono stati considerati i circa 585.000 nuovi veicoli immatricolati nel 2020 nei 28 Paesi dell'Unione Europea oltre che in Norvegia e Islanda. Un influsso positivo determinante è legato all’incremento delle consegne dei SUV a zero emissioni della gamma Audi e-tron e dei modelli plug-in. Ad oggi, Audi può contare su 10 modelli PHEV che spaziano dalla berlina compatta Audi A3 Sportback al SUV full size Audi Q8 e all’ammiraglia Audi A8, passando per gli sport utility Audi Q5 e Audi Q7 senza dimenticare la berlina e Avant Audi A6 e la coupé a cinque porte Audi A7 Sportback TFSI e. Il 2021 vedrà l’entrata a pieno regime commerciale delle declinazioni ibride ricaricabili di Audi Q3 e Audi Q3 Sportback, primi SUV compatti della storia del Brand ad accogliere la tecnologia TFSI e.

Entro il 2025, la Casa dei quattro anelli potrà contare su 30 modelli a elevata elettrificazione, dei quali 25 a zero emissioni.

Trasformazione in provider di mobilità premium sostenibile

Audi continua la propria trasformazione in provider di mobilità sostenibile ed è attualmente il più grande produttore di veicoli elettrici tra i tre marchi premium tedeschi. La domanda dei SUV della famiglia Audi e-tron è cresciuta del 79,5% (47.324 veicoli) rispetto al 2019 e Audi e-tron, globalmente, è l’auto a zero emissioni più venduta tra i costruttori premium tedeschi, oltre che la best seller in Norvegia, primo mercato al mondo nel quale le immatricolazioni delle auto elettriche hanno superato le consegne dei veicoli a propulsione tradizionale.