Auto e Moto d’Epoca conferma l'evento

A seguito del nuovo DCPM del 13 ottobre 2020, Intermeeting Spa, organizzatore del Salone Auto e Moto d’Epoca all’interno del quartiere fieristico Fiera di Padova, sottolinea nuovamente la conferma della manifestazione nelle date 22/25 ottobre 2020. Evento che si svolgerà nel rispetto delle normative vigenti in tema di sicurezza e nell’adozione dei protocolli validati dal Comitato tecnico-scientifico di cui all’art. 2 dell’ordinanza 3 febbraio 2020 n. 630.

Per tutte le informazioni vi invitiamo a visitare il sito: www.autoemotodepoca.com Per la sicurezza: www.fieradipadova.it/fiera-sicura/

Acquistando il proprio ticket on line - sul sito autoemotodepoca.com - non solo si evitano le file ai desk della biglietteria, ma si ha la possibilità di accedere in fiera attraverso ingressi dedicati, evitando assembramenti e lunghe attese. Ricordiamo infine ai giornalisti che per ottenere il pass stampa è obbligatorio accreditarsi online sul sito entro e non oltre il 19 ottobre. Per rispettare le norme vigenti in materia di sicurezza da quest'anno non sarà più possibile accreditarsi in loco alla fiera.