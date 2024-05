Autolink News: 30 anni di informazione automobilistica di qualità

Autolink News, il primo quotidiano dedicato all’industria automobilistica, celebra il suo 30° anniversario, segnando tre decenni di successi nell’informazione del settore.

Fondato nel 1994 da Pietro e Alfonso Rizzo, Autolink News si è rapidamente affermato come punto di riferimento per operatori e appassionati del mondo dell’auto, grazie a notizie sempre aggiornate, approfondimenti puntuali e analisi dettagliate.

La prima edizione di Autolink News fu pubblicata il 1° febbraio 1994, con una notizia di apertura che riportava l’acquisizione del Gruppo Rover da parte di BMW. All’epoca, il formato del giornale era costituito da quattro pagine A4, inviate via fax a una ristretta cerchia di abbonati. Questo metodo innovativo, supportato da un avanzato sistema di fax-polling, consentiva di distribuire le notizie rilevanti in meno di mezz'ora dalla pubblicazione alle 13:30, direttamente sulle scrivanie dei decision maker del settore automobilistico.

Oggi, Autolink News continua a mantenere l’uscita quotidiana alle 13:30, raggiungendo i suoi lettori attraverso moderne piattaforme digitali. La testata si è evoluta includendo una versione in lingua inglese, pensata per i manager internazionali, e una piattaforma web arricchita dall’intelligenza artificiale. L'Autolink Assistant, noto come "Ask AN", offre un'interazione diretta e personalizzata con i contenuti del giornale ed è accessibile a tutti gli utenti dalla home-page del sito www.autolinknews.com.

Nel corso di questi trent’anni, Autolink News ha diversificato le sue pubblicazioni, creando testate specifiche per vari segmenti del mercato automobilistico, come Autolink Weekly. Questi sono veri e propri House Organ dedicati alle reti commerciali e di vendita. Inoltre, Autolink è diventato un News Provider per prestigiose testate giornalistiche nazionali, comprese agenzie di stampa e giornali privati, grazie alla sua piattaforma digitale altamente automatizzata.

Per celebrare questo importante traguardo, Autolink News ha organizzato una tavola rotonda sul tema "Evoluzione della Comunicazione nel Settore della Mobilità". L'evento si è tenuto presso l'Auditorium Bosch in Via Marcantonio Colonna 35, a Milano, ed ha visto la partecipazione di importanti esponenti del settore automobilistico e della comunicazione. Tra i partecipanti: Camillo Mazza, General Manager di Robert Bosch GmbH Branch Italy; Michele Crisci, Presidente di UNRAE; Miriam Gangi, Responsabile comunicazione ufficio stampa ANFIA; Gaetano Cesarano, Presidente di UIGA; Massimo Nalli, Presidente di Suzuki Italia; Claudio D’Amico, Direttore Comunicazione e PR di Stellantis Italia; Silvia Verace, Responsabile Public Infrastructures Development e Data Strategy di A2A E-Mobility; e Plinio Vanini, Presidente di Autotorino. L'incontro è stato moderato da Umberto Zapelloni, responsabile de Il Foglio MOBILITÀ, e Alfonso Rizzo, Direttore di Autolink.

Durante la tavola rotonda, i relatori hanno discusso le principali trasformazioni che hanno caratterizzato la comunicazione nel settore automobilistico negli ultimi trent’anni. Dall’avvento delle nuove tecnologie digitali alla crescente importanza della sostenibilità, il panorama dell’informazione automobilistica è cambiato radicalmente, e Autolink News è sempre stato in prima linea per documentare e analizzare questi cambiamenti.

Un ringraziamento speciale è stato rivolto a Bosch Italia per l’ospitalità, e alla redazione di Autolink News che, con dedizione e professionalità, ha contribuito a raggiungere questo prestigioso traguardo. La celebrazione dei 30 anni di Autolink News è stata anche l’occasione per ringraziare i lettori, gli abbonati e i partner che hanno sostenuto la testata, permettendole di crescere e consolidarsi come leader nel settore.

Guardando al futuro, Autolink News continua a puntare sull’innovazione e sulla qualità dell’informazione. Con un occhio sempre attento alle evoluzioni del settore automobilistico, la testata intende proseguire nella sua missione di offrire un servizio informativo di alto livello, mantenendo il passo con i tempi e anticipando le tendenze del mercato.