AUTOTORINO e BYD uno showroom nel cuore di Milano

Il Gruppo Autotorino e BYD aprono uno showroom nel cuore di Milano,

pensato per diventare un importante punto di contatto tra la il pubblico della metropoli e i nuovi orizzonti per la mobilità sostenibile.

Il top dealer italiano Autotorino e BYD (Build Your Dreams), leader globale nelle tecnologie elettriche e maggior produttore mondiale di veicoli elettrificati (New Energy Vehicle), hanno inaugurato il nuovo pioneer store di Milano Duomo dedicato all’innovazione della mobilità elettrica. Questo è il primo passo della partnership stretta tra l’azienda italiana e il produttore cinese, al suo debutto in Italia, rappresentando un unicum nella rete territoriale in collaborazione con Autotorino, che si articola, ad oggi, su cinque showroom al servizio di 4 regioni.

Milano è da sempre legata ai grandi cambiamenti della storia, dell’economia e del costume: ora, nel suo punto più emblematico, un nuovo pioneer store ospiterà la più importante vetrina italiana di BYD, brand forte di 1,8 milioni di veicoli elettrici e PHEV prodotti a livello globale nel 2022 con tecnologie ed una filiera di produzione interamente integrate e proprietarie. Autotorino, attraverso il nuovo store, nel cuore della città, esprimerà appieno la propria vocazione di mobility provider proiettato nel futuro della mobilità sostenibile e connessa. Presenti all’inaugurazione di oggi: Plinio Vanini e Mattia Vanini, rispettivamente Presidente e Vicepresidente di Gruppo Autotorino, Michael Shu – General Manager BYD Europa e Brian Yang, Assistant General Manager BYD Europa.

“Il nuovo showroom rappresenta il punto di convergenza tra l’esperienza cinquantennale di Autotorino, la volontà di esplorare l’innovazione tecnologica e una visione di sviluppo compatibile con l’ambiente, a partire proprio da quello urbano. – commenta Mattia Vanini, Vicepresidente di Autotorino - È un concept dove esporre una nuova dimensione di mobilità che guarda sia ai nuovi veicoli che alle modalità di fruizione, di contatto e relazione, improntate ad una sempre più coinvolgente customer experience.”

Oltre allo store in Duomo, Autotorino dedica all’offerta di mobilità elettrificata di BYD gli showroom di Bergamo e Tavernerio (CO) per Lombardia, Modena per l’Emilia-Romagna e Tavagnacco (UD) per Friuli-Venezia Giulia e Veneto.

“Aprire uno showroom nel cuore di Milano proprio ai piedi del Duomo è motivo di grande soddisfazione. BYD si presenta nel Capoluogo Lombardo con un punto vendita di grande prestigio sinonimo della grande attenzione verso i propri clienti e forte della collaborazione con un partner come Autotorino – spiega Michael Shu, General Manager di BYD Europe- BYD è una high tech company che ha fatto della ricerca tecnologica uno dei suoi punti di forza. Un elemento che è stato finora molto apprezzato anche dalla stampa internazionale. Ora si aggiunge un’altra tappa fondamentale del nostro cammino in Italia al fianco di una grande realtà imprenditoriale come Autotorino per offrire sempre il meglio ai nostri clienti”.

Autotorino si affianca così alla missione di BYD di fare la differenza per il pianeta, creando un ecosistema completo di energia pulita che riduca la dipendenza del mondo dai combustibili fossili, abbinando alle sue vetture i servizi ed i percorsi di Autotorino Evolution.

Nel pioneer store di Piazza Duomo 18 sarà esposta la gamma completa BYD: Atto 3, spazioso SUV di segmento C, che combina un'estetica moderna con un'intelligenza e un'efficienza eccezionali derivanti dalla tecnologia pionieristica dei veicoli elettrici; Han, berlina premium elegante, efficiente e sportiva, modello di punta della gamma elettrica ad alte prestazioni di BYD e, in assoluta anteprima italiana, Dolphin, caratterizzata da praticità, efficienza, accessibilità che ne fanno un interessante riferimento per chi vuole approcciarsi alla mobilità elettrica. Infine, dopo l’estate arriverà anche il quarto modello, la SEAL berlina di segmento D sportiva anch’essa completamente elettrica.