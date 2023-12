Autotorino chiude il 2023 con fatturato superiore a 2 mld (+24%)

Autotorino, top dealer automotive già presente in 5 regioni (Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna, Veneto e Friuli-Venezia Giulia) e che presto ne raggiungerà una sesta,

si appresta a chiudere l'anno con grandi risultati frutto dell'importante lavoro dei 2.300 collaboratori. 63mila vetture vendute e più di 600.000 interventi d'officina per un fatturato superiore ai 2 miliardi (+24% sul 2022). Le persone sono state il vero motore dell'azienda, che ha infatti deciso di dedicare alla Squadra iniziative di welfare per un valore aggiuntivo di oltre 2,1 milioni di euro, inserendo anche un programma "Family Care" indirizzato al sostegno della genitorialità, supportando e incentivando le famiglie dei collaboratori con un contributo di 3.000 euro per ogni figlio nato nel 2023 e/o che nascerà nel 2024. Risultati che si sono concretizzati in un 2023 dal mercato trainante ed in crescita rispetto al 2022, anche grazie al ridimensionamento del tempo d'attesa sulle consegne. In questo scenario, chi si è rivolto ad Autotorino ha scelto principal mente il nuovo, che rappresenta il 54% delle auto vendute. Cresce inoltre l'interesse per l'ampia offerta dell'usato proposta nelle 64 sedi del gruppo, grazie all'introduzione di nuove formule All-Inclusive. "Abbiamo la consapevolezza che il mondo si trasforma, ogni giorno con piccole e grandi evoluzioni. La forza di Autotorino è la capacità di guardare al futuro, ideando linee di sviluppo e nuovi servizi, diversi e innovativi rispetto al mercato. Anche il prossimo anno concretizzeremo questo approccio nella volontà di cambiare e guidare il cambiamento, a partire dalla formazione dei nostri collaboratori, continuando nel solco dell'Autotorino Academy, progetto che dopo quasi 20 anni rappresenta un'unicità nel settore – commenta Plinio Vanini, Presidente di Autotorino – Questo percorso nasce e continua proprio grazie al valore ed alla motivazione dei collaboratori, al coinvolgimento attivo di partner consolidati e nuovi, a partire dalle Case Costruttrici, ed alla velocità con cui mettiamo a terra progetti e strategie, continuando a creare valore in Italia e per l'Italia, contribuendo al sistema-Paese partendo dall'indotto territoriale". Nel 2023 si è consolidata la propensione verso motorizzazioni elettriche o ibrido-elettriche, che a fine anno supereranno un consistente 36% del mix di vendite. All'interno di questo dato, si conferma l'interesse verso i modelli full-electric: sono aumentati del 42% gli accessi nelle filiali del gruppo da parte di persone che hanno voluto approfondire la conoscenza di questi modelli, portando infine a crescere l'incidenza del segmento 'puramente elettrico' di oltre 1 punto percentuale, con una proiezione a fine anno superiore al 4,1%.