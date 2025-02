BeBeep chiude il primo anno con 20.700 auto usate vendute: ecco i risultati e le preferenze dei clienti

BeBeep, il marchio dedicato all’usato di Autotorino, conclude il suo primo anno con risultati di rilievo: 20.700 auto usate vendute a privati nel 2024.

Un successo che si riflette nelle preferenze dei clienti, con una netta predominanza del diesel (42% delle vendite, pari a 8.450 vetture), seguito dalla benzina (5.773 unità, 28,7%) e dalle ibride (4.778 unità, 23,75%). L’elettrico si attesta al 4,31%, con 868 veicoli venduti, mentre il GPL chiude con l’1,02%.

Le preferenze regionali e l'importanza dell’online

In particolare, il Lazio si distingue per l’attenzione verso l’elettrificazione, con una crescita significativa della quota di veicoli elettrici e ibridi. Inoltre, il 55% dei clienti BeBeep arriva già deciso ad acquistare un’auto usata, ma solo il 20% ha già scelto il modello specifico, confermando l’importanza dell’accompagnamento alla scelta. Il canale online si conferma il principale strumento di informazione per l’acquisto.

Garanzia e sicurezza: gli elementi chiave della scelta

Secondo un’indagine Autotorino/BeBeep su 1.000 clienti tra i 25 e i 65 anni, i due principali driver di scelta sono:

Prezzo inferiore rispetto al nuovo (71%)

Garanzia sul veicolo (68%), elemento decisivo per l’acquisto.

A questo proposito, BeBeep ha sviluppato servizi esclusivi per garantire massima sicurezza e soddisfazione:

‘Soddisfatto e Garantito’: estensione di garanzia fino a 4 anni (scelta dal 70% degli acquirenti).

‘Soddisfatto o Rimborsato’: restituzione dell’auto entro 15 giorni o 1.500 km (scelta dall’1% dei clienti).

‘All Inclusive’: pacchetti di servizi aggiuntivi, scelti dall’80% degli acquirenti, con una media di 2,5 servizi per auto.

Check-Up Pro: la trasparenza come valore aggiunto

BeBeep ha introdotto il sigillo “CHECK-UP PRO”, che certifica controlli approfonditi su ogni vettura grazie all’impiego di strumenti di diagnostica avanzata. Questo protocollo prevede 100 verifiche interne ed esterne per garantire trasparenza, qualità e sicurezza ai clienti.

Un ulteriore passo avanti è stata la partnership con TEXA, multinazionale leader nella progettazione di strumenti diagnostici per l’automotive, che consente a BeBeep di effettuare verifiche accurate sul chilometraggio reale delle vetture.

Le tipologie di veicoli più richieste

Attualmente, BeBeep offre 3.000 veicoli disponibili ogni giorno, sia fisicamente negli showroom che online. Tra le categorie più acquistate troviamo:

SUV (36,6%)

Berline (33%)

Crossover (11,4%)

Familiari (5,8%)

Monovolumi (4,8%)

Cabriolet (1,5%)

Coupé (1,2%)

Il 2024 ha segnato anche l’inizio della vendita di veicoli a due ruote, che hanno rappresentato il 3,3% degli acquisti.

Le dichiarazioni di Mattia Vanini, Vicepresidente Autotorino “La nostra forza non è solo nell’ampiezza della gamma, ma soprattutto nella qualità dell’esperienza d’acquisto. Grazie a formule innovative e all’introduzione del sigillo Check-Up Pro, assicuriamo ai nostri clienti la massima trasparenza e sicurezza. Con TEXA, siamo in grado di certificare il chilometraggio reale di ogni vettura, garantendo un acquisto affidabile.”

A un anno dal lancio, BeBeep si conferma un punto di riferimento per il mercato dell’usato in Italia, con un’attenzione particolare alla qualità, alla sicurezza e alla soddisfazione del cliente. Il 2025 si prospetta un altro anno di crescita, con ulteriori innovazioni e servizi pensati per rendere l’acquisto di un’auto usata sempre più sicuro e conveniente.