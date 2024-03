Bentley rafforza il Team di comunicazione per l'Italia con Paolo Bonaveri

Sotto la guida di Amel Boubaaya, il team si espande per supportare quotidianamente la stampa e divulgare il percorso di Bentley,

un viaggio che inizia con la fondazione di Walter Owen Bentley nel 1919 e continua con forza oggi. Questa narrazione celebra non solo le realizzazioni passate ma anche le ambizioni future di Bentley, ponendo un accento particolare sulla sostenibilità e sull'eccellenza ingegneristica.

L'Italia al centro della visione di Bentley

In Italia, questa strategia si traduce nella conferma e nella prosecuzione del lavoro di Paolo Bonaveri, che assume il ruolo di Communications & Press Officer per il mercato italiano, riportando direttamente all'Head of Marketing and Communications di Bentley Europe. Questa mossa sottolinea l'importanza del mercato italiano per Bentley, un mercato che ha mostrato un forte apprezzamento per il marchio e i suoi valori.

Amel Boubaaya sottolinea l'importanza di lavorare a stretto contatto con i concessionari italiani di Bentley - Milano, Padova, Roma, Firenze - e con la stampa italiana per promuovere la presenza del marchio nel paese. La mission è chiara: diffondere i valori di Bentley, partendo dalla storica massima di W.O. Bentley: "Costruire un'auto veloce, una buona auto, la migliore della sua categoria."

Europa: un mercato cruciale per Bentley

Con 35 paesi e 70 concessionari, la regione europea rappresenta circa il 20% delle vendite globali di Bentley, posizionandosi come la terza regione per volumi di vendita per Bentley Motors. Questo dato sottolinea l'importanza strategica dell'Europa e, in particolare, del mercato italiano per il futuro di Bentley.

L'impegno di Bentley verso il lusso sostenibile e l'innovazione continua a raccogliere consensi in tutto il mondo. Con una squadra rinnovata e una visione chiara, Bentley è pronta a definire il futuro del lusso automobilistico, unendo prestazioni, eleganza e responsabilità ambientale.

L'avventura continua, e sia Amel Boubaaya che Paolo Bonaveri sono pronti a guidare il marchio e i suoi appassionati verso nuovi orizzonti, sempre fedeli allo spirito pionieristico di W.O. Bentley. Il futuro promette strade entusiasmanti per Bentley e per l'industria automobilistica di lusso nel suo insieme.