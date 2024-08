Bentley sostiene il ripristino delle foreste di Kelp in California con un progetto innovativo per la tutela dell’oceano

Bentley Motors ha recentemente annunciato un significativo contributo al ripristino delle foreste di kelp lungo la costa californiana, un'area duramente colpita dai cambiamenti climatici.

L'iniziativa, gestita in collaborazione con SeaTrees, è stata presentata durante un esclusivo evento sulla spiaggia per i clienti Bentley, tenutosi in occasione della Monterey Car Week in California.

Il progetto, supportato dalla Bentley Environmental Foundation, si concentra su tre siti chiave dove le foreste di kelp, fondamentali per l'ecosistema marino e la lotta al cambiamento climatico, sono in forte declino. La crisi è stata aggravata dalla scomparsa delle stelle marine girasole, predatori naturali dei ricci di mare viola, la cui proliferazione ha contribuito al degrado delle alghe. Un aspetto innovativo di questo progetto è la coltivazione in laboratorio delle stelle marine girasole, che verranno reintrodotte per ristabilire l'equilibrio ecologico.

L'alga kelp, nota per la sua capacità di assorbire l'anidride carbonica dall'atmosfera e dall'oceano, rappresenta anche un habitat essenziale per numerose specie marine e contribuisce alla protezione delle coste. Il progetto non solo mira a ripristinare queste foreste, ma intende anche promuovere la ricerca e sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza della conservazione degli ecosistemi marini.

Questo intervento in California rappresenta un ulteriore passo nel percorso di Bentley verso la sostenibilità, in linea con la strategia Beyond100 dell'azienda, che mira a un futuro a emissioni zero. La Bentley Environmental Foundation ha già avviato progetti di rigenerazione simili in altre parti del mondo, tra cui la piantumazione di alberi di mangrovia in Kenya e la rigenerazione di erbe marine e kelp in Portogallo e Spagna.

Wayne Bruce, Chief Communications and DEI Officer di Bentley, ha sottolineato l'importanza di questa iniziativa come parte dell'impegno a lungo termine dell'azienda per la preservazione e la rigenerazione del pianeta, affermando che la fondazione è un pilastro fondamentale per catalizzare un cambiamento ambientale positivo. Michael Stewart, Co-Founder e Director di SeaTrees, ha ribadito l'importanza della collaborazione con Bentley, definendola una svolta decisiva per affrontare la crisi che affligge le foreste di kelp in California.

Questo progetto dimostra l'impegno di Bentley non solo nella produzione di veicoli di lusso, ma anche nella salvaguardia del nostro ambiente, unendo forze con organizzazioni all'avanguardia per proteggere gli oceani e contrastare gli effetti del cambiamento climatico.