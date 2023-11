Best Global Brands 2023: Mercedes-Benz tra i marchi di maggior valore al mondo

Mercedes‑Benz ha ulteriormente migliorato la sua posizione di leader come marchio automobilistico di lusso di maggior valore al mondo nell'attuale classifica "Best Global Brands 2023".

Dopo cinque anni di fila al numero otto, la Stella brilla ora come settimo marchio più importante al mondo. Un aumento di valore del marchio pari al nove per cento che sottolinea la costante trasformazione dell'azienda in un brand iconico, che si distingue per un'estetica eccezionale, tecnologie innovative e la sostenibilità come parte integrante della propria strategia.

"L'aumento di valore del nostro marchio è un risultato eccellente – frutto del lavoro dell’intera squadra di Mercedes‑Benz - che ci rende tutti molto orgogliosi. Il risultato è per noi sia una conferma che un incentivo: stiamo continuamente costruendo sul nostro patrimonio di marca per plasmare il futuro - con l'obiettivo di creare le auto più desiderabili al mondo."Bettina Fetzer, Vicepresidente Comunicazione e Marketing Mercedes‑ Benz AG

Con il riallineamento strategico dell'azienda nel 2021, è stato ridefinito anche il nucleo del marchio. D'ora in poi, il marchio con la stella viene definito con ‘Desire for Iconic Luxury’. In questo modo si uniscono due caratteristiche essenziali dell’Azienda: da un lato, le sue solide radici come produttore di automobili di lusso che ha creato numerose icone di stile. Dall'altro, lo spirito pionieristico con cui Mercedes‑Benz, in qualità di leader dell'innovazione, porta avanti lo sviluppo dell'automobile. Mercedes‑Benz si concentra più che mai sul prestigio del marchio, che ha un effetto culturale e per questo viene sviluppato con cura, rispettando l’heritage del marchio. L'obiettivo è quello di plasmare il proprio ruolo nell'era digitale, creando le automobili e i servizi più desiderabili al mondo.

La società statunitense di consulenza sui marchi Interbrand ricerca e analizza i marchi di maggior valore al mondo dal 1999. I primi 100 sono inclusi nello studio annuale ‘Best Global Brands’, che esamina tutti i candidati in base a tre criteri: "Prestazioni finanziarie dei prodotti o servizi del marchio", "Ruolo del marchio nel processo decisionale di acquisto" e "Forza del marchio per quanto riguarda la garanzia sui futuri guadagni dell'azienda". Interbrand è stata la prima azienda a sviluppare un metodo di valutazione del marchio certificato secondo la norma ISO 10668. Lo standard internazionale ha stabilito dei parametri di riferimento per la valutazione e soddisfa i requisiti per una precisa classificazione monetaria del marchio.