BMW annuncia le novità in arrivo con la primavera

Tante le altre novità in arrivo: nuovi cerchi per BMW i4, Serie 4 Gran Coupé, M5 e iX. Nuovi ADAS e Stemmi "BMW Motorsport" per il 50° anniversario del marchio BMW M

BMW scalda la passione anticipando le novità in arrivo. Oltre al lancio della nuova BMW Serie 8, della nuova famiglia di modelli BMW M8, della BMW iX M60 e dell'edizione speciale BMW X2 Goldplay, BMW annuncia aggiornamenti di altri modelli, con nuove versioni ed equipaggiamenti a partire dalla primavera in arrivo.

BMW, a partire da marzo, proporrà nuove varianti di modello che amplieranno la gamma della BMW Serie 2 Coupé e della BMW Serie 2 Active Tourer. Inoltre, Il nuovo Parking Assistant Professional, al debutto sulla BMW iX, sarà disponibile come optional per tutte le versioni e permetterà di manovrare il veicolo tramite smartphone. La My BMW App disporrà anche di funzioni aggiuntive che renderanno ancora più semplice la ricarica della batteria ad alta tensione nei modelli BMW 100% elettrici e ibridi plug-in.

Nuovi ADAS: i nuovi sistemi di assistenza alla guida, disponibili come optional nella BMW Serie 2 Active Tourer e nei modelli BMW X3 e BMW X4, offriranno un maggiore comfort. Inoltre, nuove finiture della carrozzeria, degli interni e i cerchi in lega leggera per la BMW Serie 4 Gran Coupé, la BMW i4, la BMW iX e la BMW M5 offriranno maggiori possibilità di scelta. Per celebrare il 50° anniversario di BMW M GmbH, saranno disponibili come optional per le BMW M, in combinazione con un pacchetto sportivo M, stemmi "BMW Motorsport" evocativi e attraenti.

Vediamo più in dettaglio le novità annunciate.