BMW Italia Ceccato Racing presenta la nuova BMW M4 GT3 per la stagione 2022

I preparativi per la stagione 2022 sono iniziati anche nel Campionato Italiano GT.

In questa serie, il team BMW Italia Ceccato Racing sarà presente con una nuova BMW M4 GT3. Il Management del Team è così composto: Gianfranco Ceccato Team Owner, Luigi Slongo in qualità di Team Principal, e Roberto Ravaglia Team Manager. Per la prima volta, in questa stagione, due BMW M Motorsport works drivers saranno i piloti ufficiali. Timo Glock (GER) e Jens Klingmann (GER) condivideranno il volante della BMW M4 GT3 nel Campionato Italiano GT.

Glock ha detto: "Sono felice di continuare come pilota ufficiale della BMW M Motorsport. Non vedo l'ora di unirmi alla squadra con il team manager Roberto Ravaglia e di competere con Jens Klingmann a bordo della nuova BMW M4 GT3 nel Campionato Italiano GT".

"Ho sempre tenuto d'occhio il Campionato Italiano GT da lontano e ora non vedo l'ora di gareggiare al fianco di Timo Glock, un veloce ed esperto compagno di squadra", ha commentato Klingmann. "Ci sono importanti piste in Italia e Roberto Ravaglia è un team manager molto esperto con una squadra molto valida. Come piloti, applicheremo la nostra esperienza a bordo della nuova BMW M4 GT3… l'obiettivo è chiaro: assicurarsi il titolo".

In preparazione per la nuova stagione, la squadra, con Glock e Klingmann, ha effettuato i test a Monza (ITA) e Misano (ITA). L’Autodromo Nazionale di Monza ospiterà l'apertura stagionale del Campionato Italiano GT il 23/24 aprile. In totale, il calendario prevede otto eventi con gare sprint ed endurance. Dopo Monza, il Campionato prosegue a Pergusa, Misano, Mugello, Imola e Vallelunga (tutte ITA).