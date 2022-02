Dopo il grande successo della BMW Serie 4 Gran Coupé, un modello di seconda generazione si aggiunge all'ultima gamma della Serie 4.

La nuova BMW Serie 4 Gran Coupé offrirà anche numerose opzioni aggiuntive per la personalizzazione degli esterni e degli interni a partire da marzo 2022. Questi sono disponibili anche per la BMW i4 completamente elettrica e comprendono nuove finiture della carrozzeria e rivestimenti in pelle, nonché un pacchetto esterno M Carbon.

Le vernici speciali BMW Individual Brilliant White metallizzato e Frozen Dark Grey metallizzato sono nuove nella gamma delle colorazioni esterne. Inoltre, le finiture BMW Individual Frozen Pure Grey metallic e Frozen Portimao Blue metallic sono disponibili anche per le rispettive automobili BMW M e in combinazione con il modello M Sport. La BMW i4 M50 (consumo di potenza combinato: 22,5 - 18,0 kWh/100 km secondo WLTP; emissioni di CO 2 : 0 g/km) alla quale il pacchetto esterno M Carbon era finora esclusivamente riservato, sarà disponibile anche per tutte le altre varianti di modello della BMW i4 e della BMW Serie 4 Gran Coupé da marzo 2022, in combinazione con il modello M Sport. Esso comprende le cornici per le prese d'aria nella grembialatura anteriore, le calotte degli specchietti retrovisori esterni, uno spoiler posteriore e le guarnizioni degli inserti del diffusore in plastica rinforzata in fibra di carbonio, altrettanto leggera e sorprendente.

Nell'abitacolo della BMW i4 e della BMW Serie 4 Gran Coupé i clienti hanno la possibilità di scegliere un allestimento particolarmente pregiato con i rivestimenti in pelle Merino BMW Individual nelle colorazioni Black, Ivory White, Tartufo, Fjord Blue/Black e Fiona Red/Black. Per un ambiente ancora più esclusivo, gli interni in pelle Merino BMW Individual, disponibili negli stessi colori, comprendono anche il rivestimento in pelle del cruscotto. Inoltre, a partire da marzo 2022, le preferenze stilistiche individuali per gli interni possono essere soddisfatte anche grazie ai rivestimenti speciali del programma BMW Individual.