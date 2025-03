BYD accelera la mobilità elettrica: incentivi esclusivi per i clienti italiani

BYD, il più grande produttore mondiale di veicoli a nuova energia, punta con decisione sulla mobilità elettrica in Italia,

lanciando una campagna di incentivi esclusivi per rendere l’acquisto di un’auto elettrica ancora più accessibile. L’iniziativa prevede condizioni finanziarie agevolate, tra cui il Tasso Zero su modelli di punta come BYD Dolphin e ATTO 3, oltre a sconti dedicati per le vetture contrattualizzate e immatricolate entro il 31 marzo 2024.

Fino a 8.000 euro di incentivi su ATTO 3 e bonus permuta per BYD SEAL

Tra le offerte più interessanti della campagna, i clienti che sceglieranno BYD ATTO 3 potranno beneficiare di incentivi fino a 8.000 euro, rendendo il SUV 100% elettrico ancora più competitivo nel mercato italiano.

Non solo ATTO 3, anche la sportiva berlina BYD SEAL è al centro dell’iniziativa. Per chi desidera sostituire la propria vettura elettrica, è previsto un premio permuta fino a 5.500 euro, un incentivo pensato per favorire il passaggio alla guida di un’auto tecnologicamente avanzata e ad alte prestazioni.

Un impegno concreto per la mobilità sostenibile

Con questa strategia commerciale, BYD ribadisce il proprio impegno nel facilitare la transizione ecologica e rendere la mobilità elettrica una scelta concreta e vantaggiosa per i consumatori italiani. Gli investimenti in soluzioni finanziarie innovative e campagne mirate confermano la volontà del marchio di posizionarsi come leader del settore, accelerando l’adozione delle auto elettriche su larga scala.

Mentre il mercato europeo procede a rilento, BYD guarda avanti con decisione, proponendo soluzioni reali per chi vuole abbracciare il futuro della mobilità senza compromessi.