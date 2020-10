Cambio organizzativo in Mercedes-Benz Italia

Romano, 49 anni, laureato in Business and Administration, Maurizio Zaccaria andrà a ricoprire il ruolo di Direttore Vendite Mercedes-Benz Cars dopo lungo percorso professionale in Mercedes-Benz Italia, iniziato nel 1997 e caratterizzato da incarichi di crescente responsabilità nelle aree Marketing e Sales dei Commercial Vehicles. Dopo un’importante esperienza internazionale in Daimler Middle East and Levant nel ruolo di Head of Sales and Marketing Daimler Trucks North America, nel 2013 torna in Italia in Mercedes-Benz Roma, prima in qualità di Responsabile Sales Commercial Vehicles e in seguito in qualità di Head of Sales smart. A luglio 2018, entra a far parte della squadra MB Cars Italia, assumendo la responsabilità della Direzione smart e Innovative Sales collaborando al disegno dell’organizzazione del futuro con il suo approccio innovativo e decisamente ‘smart’.

Dopo aver guidato le vendite MB Cars negli ultimi 16 anni, con oltre un milione di vetture vendute, Gianluigi Riccioni, assumerà la responsabilità della Direzione Customer Services MBC. 53 anni di Fabriano, ma adottato dalla Capitale, dopo un’esperienza in FCA (allora Gruppo Fiat), con crescenti responsabilità nei diversi brand, Riccioni entra a far parte del Gruppo Daimler nel 2004, come Direttore Vendite Vetture. Nel 2008 assume anche la responsabilità delle flotte e successivamente dell’usato. Riccioni, sostituirà Udo Herbert, che dal prossimo 31 dicembre lascerà l’azienda per dedicarsi a nuove sfide professionali.

“Maurizio e Gianluigi rappresentano per la nostra azienda continuità, esperienza e innovazione”, ha dichiarato Radek Jelinek, Presidente e CEO di Mercedes-Benz Italia. “Entrambi condividono, infatti, un lungo percorso professionale all’interno di Mercedes e una forte propensione al cambiamento, oggi più che mai fondamentale per assicurare ai nostri clienti la migliore esperienza possibile, in tutte le nostre attività. A Maurizio, Gianluigi e ai loro team va il mio più grande in bocca al lupo per questa nuova, importante avventura, umana e professionale.”