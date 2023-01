CES 2023:Mercedes-Benz svela la rete globale di ricarica ad alta potenza

Al CES 2023 di Las Vegas, Mercedes-Benz ha annunciato che il lancio della sua rete di ricarica ad alta potenza inizierà quest'anno in Nord America.

Tra i partner della collaborazione figurano MN8 Energy, uno dei maggiori provider di energia solare e di batterie di accumulo negli Stati Uniti, e ChargePoint, azienda leader nella tecnologia delle reti di ricarica per veicoli elettrici. Entro il 2027 è prevista una rete di oltre 400 hub in tutto il Nord America con più di 2.500 caricatori ad alta potenza per offrire un'esperienza di ricarica premium, sostenibile e affidabile.

Ola Källenius, Presidente del Consiglio di gestione di Mercedes-Benz Group AG "Mercedes-Benz offre già quelli che riteniamo essere i migliori veicoli elettrici del mercato. Ma per accelerare la trasformazione elettrica, dobbiamo garantire che anche l'esperienza di ricarica stia al passo. I nostri clienti meritano un'esperienza di ricarica convincente, che renda semplice l'utilizzo di un veicolo elettrico e i viaggi a lunga distanza. Non aspetteremo che questo venga realizzato. Ecco perché stiamo lanciando una rete di ricarica globale di alto livello. È progettata per diventare un altro elemento di differenziazione di Mercedes-Benz per i nostri clienti e un asset con un forte potenziale nella creazione di valore per la nostra azienda. Siamo entusiasti di iniziare proprio qui in Nord America con partner forti ed esperti come MN8 Energy e ChargePoint".

Un'esperienza di ricarica elevata alla maniera di Mercedes-Benz, senza soluzione di continuità e in tutta sicurezza

Per chi viaggia su lunghe distanze, la navigazione Mercedes-Benz Electric Intelligence semplifica la vita ottimizzando automaticamente la pianificazione del percorso, individuando i migliori punti di ricarica e prenotando i posti in anticipo. Il sistema conosce la capacità di utilizzo dei rispettivi punti di ricarica e garantisce ai clienti l'accesso immediato al punto di ricarica prenotato, all'ora desiderata. Ciò significa che i clienti Mercedes-Benz non devono aspettare. L'esperienza senza soluzione di continuità sarà ulteriormente migliorata dalla funzione "Plug & Charge", semplice e pratica . La stazione di ricarica comunica direttamente con il veicolo tramite il cavo di ricarica. L'autenticazione manuale tramite scheda, app o unità principale non sarà necessaria, ma possibile. I clienti Mercedes-Benz possono utilizzare questa funzione tramite il servizio Mercedes me connect Mercedes me Charge . Tutti gli altri clienti potranno accedere direttamente a un'ampia gamma di funzioni di pagamento. Dopo un'esperienza di ricarica fluida, veloce e rilassante, gli utenti potranno proseguire il viaggio.

A seconda della regione e dell'ubicazione, gli hub offriranno da 4 a 12 e fino a 30 caricatori ad alta potenza (HPC) con una potenza di ricarica fino a 350 kW. La gestione intelligente del carico di ricarica consentirà a ciascun veicolo di ricaricare alla massima capacità, riducendo al minimo i tempi di attesa. La disposizione ottimizzata delle stazioni garantirà un ampio spazio intorno al veicolo e una ricarica senza ostacoli da entrambi i lati. Dove possibile, i punti di ricarica saranno coperti per proteggersi dalle intemperie.

L'ubicazione e i dintorni delle stazioni di ricarica Mercedes-Benz saranno selezionati con cura, tenendo conto delle esigenze dei clienti. La migliore esperienza di ricarica sarà quindi garantita da punti di ristoro e servizi igienici situati nelle vicinanze. Le strutture saranno inoltre dotate di telecamere di sorveglianza e di altre misure per garantire un ambiente di ricarica sicuro e protetto.

Più sostenibile con la ricarica verde

In linea con la strategia aziendale sostenibile ‘Ambition 2039’, Mercedes-Benz si impegna a consentire ai propri clienti di ricaricare con energia verde presso la propria rete di ricarica. Preferibilmente attraverso contratti di fornitura di elettricità verde o utilizzando certificati di energia rinnovabile di un fornitore accreditato. Alcune stazioni di ricarica Mercedes-Benz saranno inoltre dotate di impianti fotovoltaici per fornire energia elettrica, ad esempio, per l'illuminazione e la videosorveglianza.

Spesa in conto capitale focalizzata, distribuita nei prossimi 6-7 anni

Il costo totale dell'investimento per la rete nordamericana sarà di poco superiore a 1 miliardo di euro, distribuito nei prossimi 6-7 anni. Il capitale sarà fornito da Mercedes e MN8 con una ripartizione di circa 50:50.

La configurazione stessa delle stazioni è favorita dall'elevato grado di condivisione della rete e da un design modulare e scalabile della stazione stessa. L'azienda ritiene che, grazie alla portata globale e alle posizioni privilegiate della sua rete di ricarica, possa diventare un bene a sé stante. Questo ha il potenziale per creare ulteriore valore per gli azionisti della società.

La rete di ricarica ad alta potenza di Mercedes-Benz è il prossimo passo fondamentale nella strategia di elettrificazione dell'azienda. Tutte le attività legate all'ecosistema di ricarica saranno integrate in MercedesBenz Mobility.

Accelerazione dell'espansione della rete di ricarica ad alta potenza Mercedes-Benz con partner forti

Scegliendo MN8 Energy e ChargePoint come partner in Nord America, Mercedes-Benz collabora con due dei leader nei rispettivi settori.

MN8 Energy è uno dei maggiori proprietari e provider di energia solare e di batterie di accumulo negli Stati Uniti. Fornendo uno sviluppo completo e end-to-end del progetto, una gestione dell'energia e un'eccezionale manutenzione e supporto operativo alla rete di ricarica ad alta potenza del marchio Mercedes-Benz negli Stati Uniti, l'azienda continua a concentrarsi sull'accelerazione della transizione verso la mobilità sostenibile. MN8 Energy è strategicamente ben allineata con la ‘Ambition 2039’ di Mercedes-Benz, e MN8 Energy sostiene l'obiettivo di Mercedes‑ Benz di massimizzare l'accesso alla ricarica ecologica per i suoi clienti in tutti gli Stati Uniti.

Jon Yoder, Presidente e Amministratore delegato di MN8 Energy "MN8 Energy ha la missione di fornire ai clienti aziendali, come Mercedes-Benz, energia rinnovabile e soluzioni correlate nel loro viaggio verso un mondo elettrificato e decarbonizzato. Sostenere lo sviluppo di questa eccezionale esperienza di ricarica aiuta ad affrontare uno degli ostacoli più significativi all'adozione dei veicoli elettrici: l'ansia da autonomia. Poiché ciascuna delle parti fa leva sui propri punti di forza, siamo entusiasti di intraprendere questa collaborazione per ampliare l'accesso alla ricarica con Mercedes-Benz e ChargePoint".

Ad oggi, ChargePoint ha elettrificato circa cinque miliardi di chilometri elettrici. Sfruttando l'esperienza di ChargePoint, Mercedes-Benz, azionista di lunga data, intende offrire ai propri clienti una convenienza e un'affidabilità di prim'ordine. ChargePoint è già il fornitore di backend di Mercedes-Benz negli Stati Uniti per Mercedes me Charge e ha dimostrato una solida esperienza nella stabilità del software e nella fornitura di hardware.

Pasquale Romano, CEO di ChargePoint "I leader del settore automobilistico come Mercedes-Benz continuano a guidare la transizione verso la mobilità elettrica introducendo nuovi veicoli elettrici sul mercato, e ChargePoint rimane impegnato a consentire la ricarica a tutti gli automobilisti quando e dove vogliono. Con questa partnership, stiamo ampliando le nostre relazioni esistenti con Mercedes‑ Benz e MN8, per offrire un'esperienza di ricarica senza soluzione di continuità per i conducenti e soluzioni di ricarica chiavi in mano senza costi iniziali per i gestori dei siti. Stabilendo hub di ricarica in luoghi convenienti negli Stati Uniti e in Canada, siamo in grado di fornire un'esperienza superiore a un maggior numero di conducenti che desiderano ricaricare in modo rapido e semplice".

La creazione della rete di ricarica ad alta potenza Mercedes-Benz rappresenta un ampliamento delle offerte di ricarica esistenti. Attraverso Mercedes me Charge, l'azienda offre già ai suoi clienti l'accesso a circa un milione di punti di ricarica in tutto il mondo, compresa la rete paneuropea di ricarica rapida IONITY, gestita da Mercedes-Benz e da altri OEM.