Christian Müller nuovo direttore Powertrain & Chassis Engineering Groupe PSA

Christian Müller, attualmente direttore dell'ingegneria presso Opel Automobile GmbH, è stato nominato Direttore Powertrain & Chassis Engineering per Groupe PSA. Dal 1 ° agosto, riferirà a Nicolas Morel, Direttore Ricerca e Sviluppo. Succederà ad Alain Raposo, che ricopre questo incarico da maggio 2018. Alain Raposo ha scelto di lasciare volontariamente Groupe PSA a partire da fine agosto 2020 per perseguire un progetto personale.

Marcus Lott, Vice President Body in White, Equipment & Materials Engineering e ingegnere Opel / Vauxhall dal 1994, diventerà il nuovo responsabile R&S per il marchio tedesco e il marchio britannico e membro del consiglio di amministrazione di Opel Automobile GmbH.

Nicolas Morel, Executive Vice President Ricerca e Sviluppo di Groupe PSA, ha dichiarato: "Sono lieto di lavorare ancora a più stretto contatto con Christian Müller, che è un riconosciuto esperto nel settore dei powertrain nell'industria automobilistica. E mi congratulo con Marcus Lott per la sua nuova posizione. Grazie alla sua pluriennale esperienza ingegneristica, contribuirà in modo determinante all'ulteriore sviluppo dei marchi Opel / Vauxhall e del centro di ingegneria del Gruppo a Rüsselsheim. Queste decisioni manageriali mostrano chiaramente quanto sono strettamente integrati e coerenti i nostri team di ingegneri. Le competenze ingegneristiche tedesche continueranno a svolgere un ruolo chiave in Groupe PSA."

Michael Lohscheller, membro del consiglio di amministrazione di Groupe PSA e CEO di Opel / Vauxhall, ha aggiunto: "L'ingegneria tedesca è al centro di Opel. Come responsabile della ricerca e sviluppo di Opel, Christian ha svolto un ruolo decisivo nel renderlo visibile e tangibile ai nostri clienti in tutti i nostri modelli, come l'attuale Corsa e il futuro Mokka, disponibili anche in versione elettrica. Sono lieto che, con Marcus Lott, abbiamo nominato un ingegnere molto esperto e riconosciuto come suo successore. Marcus conosce la nostra attività, i nostri modelli e le nostre persone da quasi 30 anni ".

Christian Müller è stato direttore dell'ingegneria presso Opel Automobile GmbH dal 1 ° agosto 2017. Prima di questo incarico, è stato vicepresidente di GM Global Propulsion Systems - Europa. Christian Müller è nato a Rüsselsheim, in Germania, nel 1969 e ha conseguito un master in ingegneria meccanica presso l'Università di Darmstadt.

Marcus Lott è vicepresidente di Body in White, Equipment & Materials Engineering dal gennaio di quest'anno. Prima di questo incarico, è stato vicepresidente Programmi e Strategia presso Opel / Vauxhall. Inoltre, ha guidato lo sviluppo di vari veicoli in Nord America, Sud America, Asia ed Europa come ingegnere capo. Marcus Lott è nato a Magonza, in Germania, nel 1968 e ha conseguito un master in ingegneria meccanica e tecnologia automobilistica presso la RWTH di Aquisgrana.